“Estou feliz porque posso treinar de novo”, diz Edu Guedes após cirurgia para retirada de tumor

O apresentador e chef Edu Guedes, de 50 anos, celebrou nesta quinta-feira (16) a retomada de sua rotina de treinos após enfrentar uma cirurgia delicada no pâncreas. O procedimento, que durou cerca de seis horas, foi realizado em julho no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, depois que exames complementares identificaram um tumor.
Recuperado, Edu contou aos seguidores que recebeu liberação médica para voltar a praticar exercícios e correr, algo que fazia parte de sua rotina antes da operação. “Esta semana eu recebi a liberação para voltar a treinar mais firme e também voltar a correr. Estou fora da forma que tinha antes das cirurgias, mas feliz porque posso fazer as coisas que gosto”, declarou.
Além da carreira na televisão, o apresentador é piloto de automobilismo e participa da Porsche Cup há sete anos, acumulando títulos nas categorias GT3 3.8 (2021) e Carrera Rookie (2023). O retorno às atividades físicas representa um marco de superação em sua recuperação.
Durante o vídeo publicado nas redes sociais, Edu também compartilhou uma reflexão sobre saúde emocional, destacando a importância de não antecipar preocupações. “Muitas vezes a gente sofre por antecipação. Você tem um exame pra fazer na sexta e passa a semana inteira ansioso. Não vale a pena. Foque em outras coisas e se preocupe apenas na hora certa”, aconselhou o apresentador.
Edu Guedes encerrou a mensagem agradecendo o apoio dos fãs e reforçando o valor da fé e do pensamento positivo durante o processo de recuperação.
