Escolas de Vilhena são contempladas com recursos viabilizados pelo deputado Cirone Deiró

Publicada em 17/10/2025 às 11h34
O Colégio Tiradentes da Polícia Militar (CTPM V) deverá ser a próxima instituição de ensino do município de Vilhena contemplada com recursos viabilizados pelo deputado estadual Cirone Deiró. Em recente visita a escola, o parlamentar se reuniu com a professora Ines Fernandes, chefe do setor pedagógico e vice-diretora, para ouvir as necessidades da instituição. O CTPM V atende cerca de 1.400 alunos e já se tornou referência em disciplina, inclusão e qualidade de ensino na região.
Cirone Deiró iniciou sua vida escolar em Vilhena. Ele foi um dos primeiros alunos da então Escola Estadual Zilda da Frota Uchoa, hoje Colégio Tiradentes da Polícia Militar (CTPM V). Durante visita ao local, o deputado disse que se sentia honrado por ter a oportunidade de contribuir diretamente com o desenvolvimento da unidade, que foi palco de seus primeiros passos estudantis.
Entre as principais necessidades do CTPM V, apresentadas pela professora Ines, estão a construção de um auditório, a ampliação do refeitório de 200 para 600 lugares, a reforma da quadra esportiva coberta, além de melhorias na parte elétrica e no piso das instalações.
Os recursos assegurados pelo deputado já contemplaram as escolas municipais, Ensina-me a viver, Felipe Rocha, Martin Lutero, Vilma Vieira e Bianca e Leonardo de Matos Bezerra. Foram executadas obras de pintura, reforma e ampliação. Ele viabilizou recursos também para a aquisição de veículos para atender a rede de ensino do município.
Entre outras ações do deputado, em favor do município, está a viabilização de recursos para viagens de atletas da Associação de Artes Marciais Pequeno Dragão, aquisição de veículos para a APAE e para a Associação MTB Vilhena, realização de eventos esportivos e aquisição de implementos agrícolas. Cirone também intermediou, junto ao senador Confúcio Moura, a viabilização do projeto de construção de uma nova unidade básica de saúde na cidade, que deverá atender em torno de 25 mil pessoas.
