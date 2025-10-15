Escola Móvel de Imagem Pessoal chega a Rolim de Moura com apoio do deputado Cirone Deiró

Publicada em 15/10/2025 às 11h06
O prefeito Aldo Júlio anunciou, em suas redes sociais, a chegada da Escola Móvel de Imagem Pessoal, do Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep), em Rolim de Moura. Serão oferecidos três cursos gratuitos de Formação Inicial Presencial à população local. As inscrições devem ser feitas no período de 9 a 20 de outubro, de forma virtual, por meio de formulários no Google Forms. “É um benefício que recebemos do Governo de Rondônia, uma iniciativa do deputado Cirone Deiró, que está comprometido em contribuir com a capacitação profissional das pessoas de nosso município”, disse o prefeito.
Os participantes receberão certificados de conclusão, desde que cumpram a presença e participem de todas as atividades e avaliações. A seleção será por ordem de inscrição, sendo as vagas garantidas aos primeiros candidatos que atenderem aos critérios de idade mínima de 15 anos e ensino fundamental incompleto.
Para se inscrever, é necessário anexar um arquivo único, contendo os seguintes documentos: RG ou Certidão de Nascimento, CPF, comprovante de endereço e comprovante de escolaridade.
Os cursos serão realizados na carreta móvel do do Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep) que ficará estacionada na Avenida 25 de Agosto, junto ao Espaço Alternativo, saída para Pimenta Bueno. É obrigatório o uso de e-mail do Gmail para concluir a inscrição.
Cursos disponíveis
Design de Sobrancelhas
Período: 21 a 31 de outubro de 2025
Horário: 7h30 às 11h30 (turno matutino)
Vagas: 20 + cadastro reserva
Carga horária: 40 horas
O curso prepara o participante para atuar no design de sobrancelhas, ensinando técnicas de modelagem, higienização e uso adequado de produtos e equipamentos, respeitando normas de segurança, saúde e estética facial.
Inscrições: https://forms.gle/GMe6xyaBoLFXPEfp8
Penteados e Tranças
Período: 21 a 31 de outubro de 2025
Horário: 13h30 às 17h30 (turno vespertino)
Vagas: 20 + cadastro reserva
Carga horária: 40 horas
O curso é voltado para quem deseja aprender ou aperfeiçoar técnicas de penteados e tranças. Além da prática, aborda aspectos culturais e históricos relacionados à estética afro.
Inscrições: https://forms.gle/4uZ8GAjepxycNJZb9
Automaquiagem
Período: 21 a 31 de outubro de 2025
Horário: 18h30 às 22h30 (turno noturno)
Vagas: 20 + cadastro reserva
Carga horária: 40 horas
Voltado ao público que deseja aprender técnicas de maquiagem e cuidados com a pele, o curso ensina a identificar tonalidades ideais, adaptar a maquiagem a diferentes tipos de rosto e ocasiões, além de orientar sobre o uso correto de cosméticos.
Inscrições: https://forms.gle/ZWPgR1qVRiLoZR5e8
Comentários
Seja o primeiro a comentar!