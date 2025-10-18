“Era possível”: Gil do Vigor celebra aprovação em fase do PhD e fala sobre superação

Publicada em 18/10/2025 às 10h37
O influenciador e economista Gil do Vigor, de 34 anos, comemorou nesta sexta-feira (17) a aprovação no exame de qualificação de seu PhD na Universidade de Davis, na Califórnia (EUA). Nas redes sociais, o ex-BBB compartilhou um depoimento emocionado sobre a conquista e o impacto da educação em sua vida.
“Desde quando comecei minha jornada acadêmica, eu sabia que a educação mudaria minha vida. Eu só queria ter uma graduação, dar orgulho à minha mãe”, escreveu. Gil contou que, com o tempo, passou a acreditar mais em seu potencial. “Por muito tempo, eu achei que era apenas um impostor. Depois entendi que eu era capaz, que daria certo. Foi aí que nasceu o Gil do Vigor acadêmico.”
O economista também relembrou os momentos de dificuldade. “Houve vezes em que pensei em desistir, mas percebi que era possível. Era possível alcançar, mesmo sendo filho de uma mãe pobre que já viveu nas ruas.”
Agradecido, Gil destacou o apoio dos amigos e professores: “Hoje fui aprovado com muitos elogios. Meu trabalho foi reconhecido, e eu saio com muito mérito. Sou grato a todos, especialmente à minha mãe, que fez de tudo por mim.”
