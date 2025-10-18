“É meu e não quero perder”: Maíra Cardi diz que não permite que marido tenha amigas

Publicada em 18/10/2025 às 10h55
A influenciadora Maíra Cardi afirmou que não aceita que o marido, o empresário Thiago Nigro, mantenha amizades com mulheres. Em entrevista ao comunicador Leo Dias, ela explicou que a decisão é uma regra do casamento e que partiu do próprio Thiago, com quem concordou após reflexão.
“No começo da relação, eu tinha amigos homens, mas decidi me afastar depois que ele me mostrou a visão dele. Hoje, penso da mesma forma”, contou. Segundo Maíra, a escolha é mútua e baseada em confiança dentro da relação. “Não existe amizade entre homem e mulher. Eu confio em Deus e pronto, acabou. Mais ninguém”, afirmou.
A empresária foi enfática ao dizer que não quer “correr o risco” de perder o marido para outra mulher. “Não quero amiguinha, não quero conversando, não deixo ter amigas. Não quero, dá oi de longe. Eu cuido, é meu e não quero perder”, declarou.
Maíra ainda relatou que, no início, achou a posição de Thiago “completamente surtada”, mas acabou concordando com o argumento dele. “Ele me explicou: ‘Agora tá tudo lindo, mas e se daqui 10 ou 15 anos as coisas mudarem e o seu melhor amigo for mais legal do que eu?’. Aí eu entendi”, disse.
