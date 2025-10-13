Deputados Alan Queiroz e Cirone Deiró homenageiam personalidades do Judiciário com títulos de Cidadão Honorário

Publicada em 13/10/2025 às 11h32
Em reconhecimento ao trabalho e à dedicação de grandes nomes do Poder Judiciário rondoniense, a Assembleia Legislativa de Rondônia realizará, no dia 13 de outubro de 2025, às 15h, no Plenário do Palácio Marechal Rondon, a Sessão Solene de entrega de Títulos Honoríficos de Cidadão Honorário do Estado de Rondônia. A solenidade é uma iniciativa conjunta dos deputados Alan Queiroz (Podemos) e Cirone Deiró (União Brasil).
Serão homenageados os desembargadores Raduan Miguel Filho, presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia (TJ-RO), e Alexandre Miguel, diretor da Escola da Magistratura do Estado de Rondônia (Emeron). O título de cidadão honorário é concedido pela Assembleia Legislativa a personalidades que contribuem de forma significativa para o desenvolvimento social, econômico e institucional do estado. No caso dos magistrados, a homenagem reconhece não apenas a trajetória de ambos dentro da Justiça rondoniense, mas também o comprometimento com a ética, a formação de novos juízes e o fortalecimento do sistema judiciário.
O deputado Alan Queiroz ressaltou a importância do reconhecimento público a pessoas que contribuem de forma significativa para o desenvolvimento de Rondônia. “Momentos como este representam mais do que uma simples entrega de título. São demonstrações de gratidão e respeito a quem ajudou a construir a história do nosso estado. Cada homenagem reforça a importância de trabalharmos juntos pelo bem comum e pelo futuro da nossa gente”, finalizou.
A sessão solene simboliza um gesto de reconhecimento e gratidão a pessoas que dedicam suas trajetórias ao fortalecimento das instituições e ao bem da sociedade. Ao promover momentos como este, o deputado Alan Queiroz reforça seu compromisso em valorizar o trabalho de quem contribui para que Rondônia continue avançando em todos os setores.
