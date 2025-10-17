Deputado Thiago Flores vota a favor de projetos em homenagem ao Dia dos Professores

Publicada em 17/10/2025 às 08h20
O deputado federal Thiago Flores (Republicanos-RO) votou favoravelmente aos projetos de lei que marcaram a Semana do Dia dos Professores na Câmara dos Deputados. As propostas aprovadas fortalecem a valorização do magistério, a proteção da infância e a melhoria das condições estruturais da educação pública em todo o país.
Entre os projetos aprovados, está o PL 672/2025, que assegura o direito ao piso salarial nacional também para os professores temporários da rede pública — uma medida que garante igualdade e justiça para milhares de educadores contratados de forma emergencial. O deputado também apoiou o PL 743/2023, que permite o transporte escolar de professores, ampliando a segurança e a mobilidade dos profissionais da educação, especialmente nas áreas rurais e de difícil acesso, onde o deslocamento é um grande desafio.
Outro avanço importante foi a aprovação do PL 3824/2023, que cria a Política Nacional de Indução à Docência na Educação Básica, com o objetivo de estimular a formação e permanência de novos professores na carreira, enfrentando o déficit de profissionais nas escolas públicas. Thiago Flores também destacou seu apoio ao PL 6234/2023, que prioriza a investigação e punição de crimes contra crianças e adolescentes, além de estabelecer um sistema nacional de monitoramento de mortes violentas — uma iniciativa que reforça a proteção integral da infância.
Outras matérias aprovadas com o voto do parlamentar incluem o PL 3096/2024, que amplia os programas de alimentação e transporte escolar para as escolas federais, o PL 625/2025, que cria o Selo “Compromisso com a Primeiríssima Infância”, e o PL 1924/2025, que institui a Estratégia de Desenvolvimento Infantil (EDI 0-5), voltada ao cuidado integral das crianças de zero a cinco anos.
“Valorizar os professores é investir diretamente no futuro do Brasil. E proteger nossas crianças é garantir que esse futuro seja mais justo, seguro e humano. Meu voto é um compromisso com a educação e com quem dedica a vida a ensinar”, afirmou Thiago Flores.
Com essas votações, o parlamentar reforça sua atuação em defesa da educação pública de qualidade, da valorização dos profissionais do ensino e da proteção dos direitos das crianças e adolescentes, pilares fundamentais para o desenvolvimento social e econômico do país.
