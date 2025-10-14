Deputado Pedro Fernandes solicita rebaixamento do Morro do Samambaia na RO-420 em Buritis

Publicada em 14/10/2025 às 08h10
O deputado estadual Pedro Fernandes (PRD) apresentou Indicação ao Governo de Rondônia e ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER) solicitando o rebaixamento do Morro do Samambaia, localizado na RO-420, entre o município de Buritis e o distrito de Jacinópolis, sentido Rio Branco. A medida busca melhorar as condições de trafegabilidade e reduzir o risco de acidentes no trecho.
O parlamentar destacou que o pedido atende a uma reivindicação antiga da população que utiliza a rodovia e enfrenta dificuldades constantes, especialmente no período chuvoso. O trecho apresenta acentuado desnível e curvas perigosas, o que compromete a segurança dos motoristas e o transporte de cargas e produtos agrícolas.
“O rebaixamento do Morro do Samambaia é essencial para garantir segurança e fluidez no tráfego. Essa obra vai beneficiar diretamente produtores rurais, transportadores e toda a população que depende da RO-420 para escoar a produção e acessar serviços básicos” afirmou Pedro Fernandes.
O deputado ressaltou ainda que a intervenção contribuirá para o desenvolvimento econômico da região e para o fortalecimento das comunidades do Vale do Jamari. “A melhoria das estradas é uma das principais demandas da população rural. Investir em infraestrutura viária é investir em segurança, progresso e qualidade de vida” completou.
Com a indicação, Pedro Fernandes reforça seu compromisso com a infraestrutura e o desenvolvimento regional, defendendo obras que ampliem a segurança e garantam melhores condições de transporte em Rondônia.
