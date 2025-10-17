Deputado Pedro Fernandes destina R$ 300 mil para aquisição de van de transporte de pacientes em Governador Jorge Teixeira

Publicada em 17/10/2025 às 15h29
O deputado estadual Pedro Fernandes (PRD) destinou R$ 300 mil para a aquisição de um veículo tipo van que será utilizado no transporte de pacientes do município de Governador Jorge Teixeira, atendendo à Secretaria Municipal de Saúde. O investimento garantirá mais conforto, segurança e eficiência no deslocamento de moradores que realizam consultas e tratamentos nos hospitais de referência do Estado de Rondônia.
Conforme a equipe da Prefeitura, comandada pelo prefeito Gilmar Tomaz, atualmente, o município dispõe de apenas uma van para o transporte de pacientes, que realiza cerca de 15 viagens mensais para atender quatro pacientes em tratamento de hemodiálise, além de acompanhantes. Em razão da alta demanda, muitas vezes é necessário o uso de veículos de passeio ou de outras secretarias, o que compromete a agilidade e o conforto durante as viagens.
Com o novo veículo, a Secretaria de Saúde de Governador Jorge Teixeira poderá ampliar em até 60% o número de viagens semanais, atendendo mais pacientes e reduzindo o uso de carros improvisados. A aquisição vai facilitar o deslocamento para consultas, exames e procedimentos em hospitais de Ji-Paraná, Cacoal e Porto Velho, melhorando o acesso aos serviços especializados do Sistema Único de Saúde (SUS).
“O transporte adequado é parte essencial da assistência à saúde. Essa destinação vai garantir mais dignidade aos pacientes que precisam viajar longas distâncias em busca de atendimento. Nosso mandato tem compromisso com quem mais precisa e trabalha para fortalecer os serviços públicos em todos os municípios de Rondônia”, afirmou o deputado Pedro Fernandes.
Esta iniciativa atende uma demanda apresentada por Tatiane Galhardo Vilela, conhecida como Tati da Serraria, que tem atuado junto à comunidade para fortalecer as políticas públicas de saúde e melhorar a mobilidade dos pacientes que dependem do transporte sanitário eletivo.
Com a nova van, o município dará um passo importante para aprimorar a logística da saúde, garantindo mais conforto e segurança aos pacientes e acompanhantes que enfrentam rotineiramente o deslocamento para outras cidades.
