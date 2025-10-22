Deputado Pedro Fernandes destina emenda para realização do 2º Festival Cultural Adora Cujubim

Publicada em 22/10/2025 às 08h10
Cujubim foi palco do 2º Festival Cultural Adora Cujubim, um evento marcado por fé, cultura e união que reuniu centenas de pessoas durante três dias de celebração na Praça da Bíblia. A ação foi realizada com recursos de emenda parlamentar do deputado estadual Pedro Fernandes (PRD) e contou com o apoio da Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel) e da Prefeitura Municipal de Cujubim.
O festival contou com a participação de mais de dez igrejas do município, apresentações musicais, ministérios de dança, praça de alimentação, espaço kids e momentos de louvor e adoração, valorizando os talentos locais e promovendo comunhão e alegria entre as famílias.
O deputado Pedro Fernandes destacou que eventos como o Adora Cujubim fortalecem a identidade cultural e a integração comunitária.
“O festival é uma demonstração de fé e união que valoriza os talentos locais e aproxima as famílias. É uma alegria poder contribuir, por meio do nosso mandato, com ações que fortalecem a cultura e promovem momentos de paz e confraternização”, afirmou o parlamentar.
Pedro Fernandes agradeceu ao governador coronel Marcos Rocha, à Sejucel, ao prefeito João Becker e ao vice-prefeito Andriw Oliveira pelo empenho e pela parceria que possibilitaram a realização do evento. O deputado também reconheceu o apoio da Câmara Municipal de Cujubim e de todos os organizadores e voluntários envolvidos.
O 2º Festival Cultural Adora Cujubim reforçou o papel das emendas parlamentares como instrumento de fortalecimento das políticas públicas de cultura e lazer, promovendo integração social e fortalecendo os laços entre as comunidades de fé e o poder público.
