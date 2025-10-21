Deputado Pedro Fernandes comemora sucesso do Dia da Alegria em Campo Novo de Rondônia

Publicada em 21/10/2025 às 08h10
O município de Campo Novo de Rondônia recebeu mais uma edição do Dia da Alegria, atividade integrante do projeto Circuito Tarde de Lazer, voltado à recreação, cultura e integração social de crianças e famílias. A ação foi viabilizada com recurso de emenda parlamentar do deputado estadual Pedro Fernandes (PRD) e contou com a execução da Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel), em parceria com a Igreja Assembleia de Deus Ministério de Madureira – Campo Novo de Rondônia e a Prefeitura Municipal.
Sob a liderança do pastor Roberto Josafá Soares e da pastora Rayanna Monteiro Soares, a igreja e sua equipe de voluntários contribuíram ativamente na organização e realização das atividades, que envolveram brincadeiras, apresentações culturais e momentos de convivência familiar.
O deputado Pedro Fernandes ressaltou que o projeto é resultado da união entre o poder público, instituições religiosas e sociedade civil.
“O Circuito Tarde de Lazer mostra o quanto a cooperação entre Estado e comunidade gera resultados concretos. Levar lazer, cultura e alegria às famílias é uma forma de fortalecer vínculos e valorizar a infância”, afirmou o parlamentar.
Pedro Fernandes agradeceu ao prefeito Alexandre Dias pela liberação do espaço público para a realização do evento e destacou a colaboração do seu irmão Vanderlei Fernandes, parceiro em iniciativas voltadas ao desenvolvimento local. O deputado também reconheceu o empenho das lideranças e voluntários que contribuíram para o sucesso da programação.
O Circuito Tarde de Lazer é um projeto coordenado pela Sejucel, com recursos oriundos de emendas parlamentares e execução em parceria com municípios e entidades locais. Em Campo Novo, a ação reforçou o compromisso do Estado com políticas públicas que promovem lazer, cidadania e inclusão social.
