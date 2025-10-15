Deputado Luizinho Goebel e Prefeitura de Vilhena Anunciam Várias Frente de Asfalto e Infraestrutura

Publicada em 15/10/2025 às 08h30
Em uma ação conjunta que visa expandir a infraestrutura urbana do município, o mandato do deputado estadual Luizinho Goebel tem atuado em parceria com a Prefeitura Municipal de Vilhena e o Governo de Rondônia para levar pavimentação asfáltica a diversas regiões da cidade. O objetivo da iniciativa é melhorar a qualidade de vida, mobilidade e a dignidade dos moradores.
Os trabalhos de pavimentação e revitalização estão sendo realizados em vários pontos de Vilhena, abrangendo desde vias de grande fluxo até bairros residenciais.
A frente de obras de infraestrutura anunciada abrange os "quatro cantos de Vilhena", incluindo:
Avenida Brigadeiro: Recebeu pavimentação asfáltica na lateral do Parque de Exposições.
Rua 7605: Localizada no Bairro Assossete, a via está sendo asfaltada para melhorar o acesso e a circulação na região.
BR-174 (Lateral): Serviços de pavimentação estão sendo realizados na via lateral da BR-174, o que deve impactar diretamente a segurança e a fluidez do trânsito marginal à rodovia federal.
Avenida Paraná: A ciclovia da Avenida Paraná está passando por obras de revitalização.
A iniciativa de cooperação entre o mandato do deputado estadual, a prefeitura e o Governo de Rondônia busca dar continuidade aos projetos de infraestrutura que visam a modernização das vias e o atendimento às demandas da população vilhenense.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!