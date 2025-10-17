Deputado Laerte Gomes se reúne com o prefeito de Ji-Paraná, Affonso Cândido

Publicada em 17/10/2025 às 09h51
A reunião entre as autoridades reafirma o compromisso de ambos em trabalhar em prol de soluções sustentáveis para Ji-Paraná (Foto: Assessoria Parlamentar)
Nesta quinta-feira (16), o deputado estadual Laerte Gomes (PSD) se encontrou com o prefeito de Ji-Paraná, Affonso Cândido, para conversar sobre diferentes assuntos, principalmente sobre novos investimentos na cidade e o crescimento da região. Estiveram presentes também os vereadores Maycon e Lorenil Gomes, que destacaram como é importante manter um diálogo aberto entre diferentes esferas governamentais.
A reunião entre o deputado Laerte Gomes e o prefeito Affonso Cândido reafirma o compromisso de ambos em trabalhar em prol de soluções sustentáveis para Ji-Paraná. A expectativa é que, a partir das discussões realizadas, surjam novas pautas que possam ser levadas a outros níveis de governo. A colaboração entre a administração pública e as autoridades estaduais será crucial para o sucesso das iniciativas propostas.
O encontro entre o deputado Laerte Gomes e o prefeito Affonso Cândido mostra o compromisso de ambos em buscar soluções sustentáveis para Ji-Paraná. Espera-se que, com as conversas que tiveram, novas ideias e temas possam surgir para serem levados a outros setores do governo.
A parceria entre a administração municipal e as autoridades estaduais será fundamental para que essas ações tenham sucesso.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!