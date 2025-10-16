Deputado Laerte Gomes destaca o papel primordial do educador na construção da nossa sociedade

Publicada em 16/10/2025 às 08h30
Nesta quarta-feira (15), o deputado Laerte Gomes, líder do Partido Social Democrático na Assembleia Legislativa de Rondônia, aproveitou para parabenizar os educadores de Rondônia pelo seu dia. Ele destacou o quanto esses profissionais são importantes para o nosso país, dizendo que eles têm um papel essencial .
Em seu perfil nas redes sociais, o deputado falou sobre a importância dos professores, lembrando que a educação é fundamental para formar cidadãos críticos e conscientes. “Hoje é um dia para homenagear aqueles que dedicam suas vidas a ensinar, inspirar e transformar o futuro: os nossos professores”, afirmou o parlamentar, parabenizando todos os profissionais da educação.
Laerte Gomes elogiou a dedicação e o esforço constante dos professores. Ele ressaltou que o trabalho dos profissionais vai muito além de passar conteúdo na sala de aula. Com respeito e gratidão, ele homenageou os profissionais que, com paciência e dedicação, ajudam a construir diariamente o caminho do conhecimento e da cidadania. Laerte parabeniza todos os mestres que cumprem essa missão tão importante com amor e compromisso.
Os professores também atuam como mentores, orientadores e, muitas vezes, amigos que motivam seus alunos a conquistar seus sonhos. O papel do educador é fundamental e não pode ser subestimado, já que eles são a base do aprendizado e da convivência social.
Além de valorizar o trabalho dos professores, o deputado destaca que é importante investir em melhorias na infraestrutura e oferecer formação contínua para os educadores. Ele acredita que, para que os professores possam desempenhar bem seu papel, é fundamental que tenham as ferramentas e recursos adequados. Dessa forma, será possível garantir uma educação de qualidade para todos e preparar as próximas gerações para os desafios que estão por vir.
