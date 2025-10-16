Deputado Jean Mendonça disponibiliza mais uma Van para a saúde de Espigão

Publicada em 16/10/2025 às 08h20
Esta semana o deputado Jean Mendonça (PL) confirmou a liberação de emenda parlamentar no valor de R$ 350.000 mil para aquisição de uma Van equipada com consultório medico para se fazer o atendimento a pacientes no domicilio (acamados e impossibilitado de se locomover).
A solicitação foi feita pelo vereador Professor Hermes (PL) junto ao parlamentar para atender as demandas da secretária municipal de saúde. “Essa Van é essencial para o atendimento domiciliar aos pacientes acamados e com dificuldades de locomoção” justificou o vereador.
Ao citar mais essa parceria o deputado Jean Mendonça reafirmou o compromisso de seu mandato em atuar na defesa dos municípios e, Espigão do Oeste tem sido privilegiado com a destinação de mais de R$ 7 milhões de reais para atender a vários seguimentos da economia local.
“Continuamos com o compromisso de atender as demandas elencadas pelos nossos parceiros, e o vereador Professor Hermes agora é atendido com essa Van para ser utilizada no atendimento na saúde a domicilio, uma iniciativa louvável do prefeito Weliton”, concluiu Jean Mendonça.
