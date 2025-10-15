Deputado Ezequiel Neiva solicita médico legista para atender Nova Mamoré, Guajará-Mirim e a Ponta do Abunã

Publicada em 15/10/2025 às 09h56
O deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil) se reuniu nesta terça-feira (14) com o secretário de Segurança do Estado, coronel Vital, para tratar a falta de médico legista nos municípios de Nova Mamoré, Guajará-Mirim e na região da Ponta do Abunã, que abrange os distritos de Vista Alegre, Fortaleza do Abunã, Extrema e Nova Califórnia, pertencentes a Porto Velho. Também participaram da audiência os vereadores Adalto Ferreira e Toninho Barroso, presidente e vice-presidente da Câmara Municipal de Nova Mamoré, respectivamente.
Durante a reunião, Ezequiel Neiva destacou que a ausência de médico legista tem causado graves transtornos e constrangimentos a famílias que perdem seus entes queridos. "Os corpos precisam ser levados até o IML de Porto Velho para a realização da necropsia, e só depois retornam ao município para o velório e o sepultamento. As famílias já enfrentam o sofrimento da perda e ainda precisam aguardar de três a quatro dias para sepultar seus familiares. Isso é inadmissível", afirmou o parlamentar.
O deputado lembrou ainda que os municípios e distritos afectados reúnem cerca de 100 mil habitantes, o que reforça a urgência da procura. Os vereadores Adalto Ferreira e Toninho Barroso contaram que, recentemente, uma mulher vítima de acidente de moto teve o sepultamento adiado por três dias devido à falta de médico legista na região, situação que vem se repetindo com frequência.
O coronel Vital descobriu o problema e informou que o governo do estado está trabalhando para resolver a situação. Ele explicou que o médico legista que atuou na região aposentou-se recentemente, deixando uma lacuna no atendimento pericial.
Projeto de Lei
O deputado Ezequiel Neiva sugeriu ao secretário que o Governo encaminhe à Assembleia Legislativa um projeto de lei que permita o credenciamento de médicos locais de Nova Mamoré e Guajará-Mirim para a realização de laudos necroscópicos.
O coronel Vital garantiu que está ciente da demanda e empenhado em buscar uma solução definitiva para o problema.
