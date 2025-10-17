Deputado estadual Edevaldo Neves nega operação em seu gabinete

Publicada em 17/10/2025 às 09h30
Diante das recentes publicações referentes à Operação Ouro de Areia, o deputado estadual Edevaldo Neves vem a público esclarecer que NÃO houve qualquer diligência policial em seu gabinete na Assembleia Legislativa de Rondônia, conforme foi incorretamente divulgado por alguns veículos de comunicação.
Nenhum agente da Polícia Civil, GAECO ou Ministério Público adentrou ou realizou buscas no gabinete do parlamentar.
O deputado não é alvo da referida operação e não possui qualquer relação com os fatos investigados.
O que se apurou, conforme informações de bastidores, é que um ex-servidor que já não trabalha mais no gabinete do deputado teria sido mencionado na investigação. Esse ex-servidor atualmente exerce funções em outro setor, sem qualquer vínculo com o mandato de Edevaldo Neves.
O deputado reafirma seu compromisso com a transparência, a legalidade e o combate a qualquer ato ilícito, e lamenta que informações equivocadas sejam divulgadas sem a devida verificação dos fatos.
Por fim, coloca-se à disposição das autoridades e da imprensa para quaisquer esclarecimentos.
Deputado Estadual Edevaldo Neves
