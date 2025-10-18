Deputado Edevaldo Neves apoia realização de Torneio Feminino de Futebol Suíço em Espigão do Oeste

Publicada em 18/10/2025 às 09h30
O 1º Torneio Feminino de Futebol Suíço de Espigão d’Oeste foi um verdadeiro sucesso e marcou a história do município ao reunir dezenas de atletas e torcedores em uma grande celebração do futebol feminino. O evento contou com patrocínio completo do deputado estadual Edevaldo Neves (União Brasil), que tem se destacado por apoiar e incentivar iniciativas esportivas em diversas regiões de Rondônia.
Organizado pela presidente Adriana, da Associação de Pais, Amigos e Familiares de Espigão (ASPAFE), o torneio teve partidas emocionantes do início ao fim, com equipes mostrando técnica, garra e espírito esportivo. A competição foi dividida em duas categorias: Interiorana e Regional. Na grande final, o título da categoria Interiorana ficou com o Alvorada FC, enquanto a ASPAFE sagrou-se campeã da categoria Regional, conquistando o público com belas jogadas e muita determinação.
O deputado Edevaldo Neves destacou que o esporte é uma ferramenta poderosa de transformação social, capaz de promover integração, disciplina, respeito e oportunidades para jovens e adultos. “O futebol feminino tem crescido muito em Rondônia e merece reconhecimento. Nosso mandato continuará apoiando essas iniciativas que valorizam o talento e o esforço das mulheres que fazem a diferença dentro e fora de campo”, afirmou o parlamentar.
O torneio também teve caráter comunitário, atraindo famílias inteiras para acompanhar as disputas e celebrar a força do esporte local. Além das premiações, o evento proporcionou momentos de lazer, confraternização e incentivo à igualdade de gênero, reforçando o protagonismo das mulheres no cenário esportivo.
O sucesso do 1º Torneio Feminino de Futebol Suíço consolida Espigão d’Oeste como um dos polos de incentivo ao esporte no interior de Rondônia e evidencia o compromisso do deputado Edevaldo Neves com projetos que unem desenvolvimento social, inclusão e valorização dos talentos regionais.
