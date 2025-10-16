Deputado Delegado Camargo reforça apoio a projetos de inclusão durante lançamento de centro para pessoas neurodivergentes em Porto Velho

Publicada em 16/10/2025 às 16h42
O Deputado Delegado Camargo participou, nesta quinta-feira (16), do lançamento do Centro de Atendimento e Pesquisa voltado ao público neurodivergente, com foco nas pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), realizado no auditório da Faculdade Católica de Rondônia (FCR), em Porto Velho. O evento marcou um importante avanço nas políticas de inclusão e na inovação em saúde no Estado, reunindo autoridades, profissionais da área e representantes da sociedade civil.
A iniciativa, resultado da parceria entre a Faculdade Católica de Rondônia e o IRB Prime Care, representa um investimento privado de grande impacto social. O novo centro, com mais de 1.200 metros quadrados de área construída, foi projetado para ser totalmente acessível, oferecendo infraestrutura moderna e inclusiva voltada à pesquisa, atendimento e promoção do cuidado integral às pessoas com deficiência.
Durante o evento, o Deputado Delegado Camargo ressaltou a importância de ações que unem o poder público, o setor privado e a comunidade em prol da inclusão e do respeito às pessoas com deficiência.
“Projetos como este precisam ser apoiados por todos os setores — público, privado e sociedade civil. Tenho trabalhado para garantir que Rondônia avance na criação de políticas inclusivas que ofereçam atendimento digno e especializado. A defesa das pessoas com deficiência é uma das minhas principais bandeiras, e ver um projeto dessa magnitude nascer aqui é motivo de orgulho”, afirmou o deputado.
Camargo também destacou seu compromisso em atuar como base de apoio aos projetos que promovem o desenvolvimento social e o fortalecimento da rede de atendimento às pessoas com deficiência.
“Este centro representa muito mais do que uma estrutura física. Ele simboliza respeito, empatia e reconhecimento da diversidade humana. Nosso mandato está à disposição para apoiar toda iniciativa que promova a inclusão e garanta direitos às pessoas com deficiência em Rondônia”, acrescentou.
O evento ainda anunciou a previsão de novos projetos na área da saúde, ampliando o alcance das ações voltadas ao bem-estar da população.
A presença do Deputado Delegado Camargo reforçou o papel do Parlamento na promoção de políticas públicas inclusivas e no apoio a iniciativas que transformam a realidade das pessoas com deficiência, consolidando Rondônia como um Estado que avança no cuidado, na ciência e na valorização da dignidade humana.
