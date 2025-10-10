Deputado Cirone Deiró defende união e harmonia entre os poderes durante sessão solene em homenagem ao Dia do Advogado e da Justiça

Publicada em 10/10/2025 às 15h39
A Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia realizou na noite desta quinta-feira (09), sessão solene em homenagem ao Dia do Advogado e da Justiça. A solenidade foi proposta pelos deputados estaduais Cirone Deiró e Cássio Góes, a pedido da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), em Cacoal. O evento contou com a presença do chefe da Casa Civil do Estado, Elias Resende, do prefeito Adailton Fúria, do presidente da Câmara Municipal, Gimenez Flitz, vereadores, juízes, promotores de justiça, conselheiros federais da OAB e outras autoridades.
A solenidade foi realizada na sede da OAB, em Cacoal. O deputado Cirone Deiró, que presidiu a sessão, disse que a homenagem representa o reconhecimento da Assembleia Legislativa, representando a sociedade rondoniense, a importância do advogado, no desenvolvimento dos municípios de Cacoal e de Ministro Andreazza.
Cirone Deiró enfatizou a importância da união e da harmonia entre os poderes em prol do bem-estar social. “Trabalhamos para entregar uma Cacoal cada vez melhor, uma cidade que ofereça dignidade e qualidade de vida à sua população”, afirmou. Ele também destacou o compromisso do governador, coronel Marcos Rocha, com os 52 municípios rondonienses. “O governador tem estendido o braço forte do governo, contribuindo para que Cacoal continue sendo referência em educação, saúde e desenvolvimento”, acrescentou.
O presidente da OAB, em Cacoal, Miguel Barros, disse que a sessão é uma justa homenagem a pessoas, que com suas trajetórias e compromissos, ajudam a escrever a história da advocacia, fortalecendo o Estado Democrático de Direito. “Não é apenas um ato simbólico, mas um reconhecimento público de que a justiça começa com a advocacia”, afirmou.
Ao se referir aos homenageados da noite, Miguel Barros mencionou o pai, Miguel Antônio Paes de Barros Filho, já falecido e a mãe Rosimeiry Maria de Lima, ambos advogados. “Esta homenagem também é para ele, porque foi a sua trajetória, o seu exemplo e o seu amor pela profissão que me inspiraram a seguir esse caminho e a viver este momento que estamos celebrando”, disse.
