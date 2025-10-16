Deputado Cirone Deiró assegura 1,6 milhão para hospital de São Miguel do Guaporé

Publicada em 16/10/2025 às 10h24
O município de São Miguel do Guaporé foi contemplado com mais R$ 1,6 milhão, assegurados pelo deputado estadual Cirone Deiró. Os recursos serão destinados para a aquisição de materiais ortopédicos para atender o Hospital Municipal Massão Okamoto. Os investimentos foram solicitados pelo vereador Marcos Miguel.
De acordo com o vereador, o trabalho realizado pelo deputado e pelo governador, coronel Marcos Rocha, tem contribuído decisivamente com o desenvolvimento do município. Segundo ele, além de R$ 1,6 milhão para atender o hospital da cidade, Cirone Deiró viabilizou recursos para diversas outras áreas, como a agricultura, a cultura e a educação. “O apoio do deputado fortaleceu o nosso movimento agropecuário e deu condições para realizarmos o evento em comemoração aos 35 anos de São Miguel do Guaporé”, disse.
Segundo o vereador, o município deve ser contemplado, dentro dos próximos dias, com outros investimentos, que estão em fase de tramitação. Os novos recursos devem atender a Associação da Policia Militar, escolas municipais e estaduais, agroindústrias e a agricultura familiar. “Cirone é um deputado atuante em todo o Estado e um braço forte de São Miguel do Guaporé”, afirmou.
Na opinião do vereador, o trabalho realizado pelo deputado, em favor de São Miguel, mostra que ele acredita no município e respeita a população local. “Fica nosso reconhecimento a seu apoio contínuo e a essa parceria, que tem sido fundamental, para que possamos exercer um mandato de excelência”, disse Marcos Miguel.
