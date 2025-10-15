Deputado Alex Redano solicita operação tapa-buracos entre Ariquemes e o Distrito de Quinto Bec, em Machadinho do Oeste

Publicada em 15/10/2025 às 10h20
O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia deputado estadual Alex Redano (Republicanos), apresentou indicação ao Governo do Estado, com cópia ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), solicitando a realização urgente de operação tapa-buracos no trecho que liga Ariquemes ao Distrito de Quinto Bec, pertencente ao município de Machadinho do Oeste.
De acordo com o parlamentar, o pedido atende às reivindicações de motoristas e moradores que utilizam diariamente a via e relataram as condições precárias do trecho, com inúmeros buracos e riscos constantes de acidentes.
“Essa estrada é muito importante para a população e para o escoamento da produção agrícola da região. Por isso, é fundamental que o DER realize o serviço de recuperação o quanto antes, garantindo mais segurança e trafegabilidade para todos”, destacou Redano.
O deputado reforçou ainda que a manutenção da malha viária é essencial para o desenvolvimento econômico do estado, pois facilita o transporte de mercadorias e o acesso entre os municípios.
