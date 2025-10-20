Deputado Alex Redano prestigia comemoração dos 48 anos de Ariquemes

Publicada em 20/10/2025 às 16h23
As comemorações foram viabilizadas por meio de uma emenda parlamentar no valor de R$ 366.710,08, destinada pelo deputado estadual Alex Redano (Republicanos) e aplicada pela Prefeitura Municipal.
O evento, realizado no último fim de semana, contou com apresentações de artistas de renome nacional, como Isadora Pompeu, no sábado, e Anjos de Resgate, no domingo. Durante os dois dias de festividades, o público também pôde prestigiar o “Festival Gastronômico e a Feira de Artesanato”, que reuniram talentos locais e proporcionaram lazer, cultura e entretenimento à população.
O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, deputado Alex Redano, acompanhou as comemorações ao lado da prefeita de Ariquemes, Carla Redano (União Brasil). Para o parlamentar, o aniversário da cidade representa mais do que uma simples celebração: “As comemorações dos 48 anos de Ariquemes são um momento de união e valorização da nossa história. É uma oportunidade para que a população participe ativamente dessa festa, que celebra o progresso e a força do nosso município”, destacou o deputado.
A prefeita Carla Redano também ressaltou a importância da data e o sentimento de gratidão por poder celebrar mais um ano de conquistas do município: “Este é um momento muito especial para todos nós. Ariquemes é uma cidade acolhedora, de um povo trabalhador e que acredita no desenvolvimento. Celebrar esses 48 anos é celebrar as vitórias, os desafios superados e o futuro promissor que estamos construindo juntos”, afirmou a prefeita.
A organização do evento ficou sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura (SEMTEC), em parceria com o SEBRAE, com o objetivo de fortalecer o turismo, a cultura e o empreendedorismo local. O Festival Gastronômico contou com 20 barracas oferecendo comidas típicas da região, valorizando a culinária rondoniense e proporcionando aos visitantes uma experiência única de sabores regionais. Já a Feira de Artesanato reuniu 24 artesãos locais, que expuseram e comercializaram seus produtos, demonstrando talento, criatividade e o potencial do artesanato de Ariquemes.
A programação também incluiu apresentações de bandas e artistas regionais, valorizando os talentos locais e fomentando a cultura. Desde 2023, a Prefeitura de Ariquemes tem investido em acessibilidade nos eventos públicos, com a implantação de áreas reservadas para cadeirantes e idosos, além da presença de intérprete de Libras, garantindo inclusão e conforto para todos os participantes.
As festividades dos 48 anos de Ariquemes reforçaram o compromisso da administração municipal e do deputado Alex Redano com o desenvolvimento cultural, econômico e social da cidade, celebrando não apenas sua história, mas também o futuro promissor que se constrói com união, fé e trabalho.
