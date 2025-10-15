Deputado Alex Redano anuncia Projeto Levando Saúde para Porto Velho e Vale do Jamari

Publicada em 15/10/2025 às 14h49
O deputado e presidente da Assembleia Legislativa do estado de Rondônia (Alero), Alex Redano (Republicanos), reúne a imprensa na próxima quinta-feira (16), para anunciar a execução do Projeto Levando Saúde – Saúde Integral e Itinerante, que será um marco em atendimento médico especializado em Rondônia. O projeto também prevê a realização de exames de ultrassonografia, papanicolau, a doação de óculos de grau para os pacientes cuja necessidade seja identificada pelos oftalmologistas durante as consultas e a aplicação de Implanon, que é um método contraceptivo de longa duração, realizado através de um pequeno implante inserido sob a pele do braço que libera um hormônio (etonogestrel) para prevenir a gravidez por até três anos.
De acordo com Redano, o projeto será desenvolvido em parceria com o Instituto Asas pela Amazônia e tem como meta a realização de 3.700 consultas oftalmológicas (Foto: Divulgação I Instituo Asas)
De acordo com Redano, o projeto será desenvolvido em parceria com o Instituto Asas pela Amazônia e tem como meta a realização de 3.700 consultas oftalmológicas com entrega de óculos de grau e beneficiar pelo menos 3200 mulheres com aplicação de implanon até o final do mês de dezembro de 2025.
Para o desenvolvimento desta parceria com o Instituto Asas pela Amazônia, o deputado Alex Redano destinou recursos de emenda parlamentar na ordem de R$ 5,7 milhões. O projeto conta também com a parceria da do governo do estado, através da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau).
De acordo com Lane Lima, do Instituto Asas pela Amazônia, os atendimentos já começam no próximo dia 22 de outubro e seguem até 31 de outubro na sede do instituto em Porto Velho, onde a primeira ação itinerante, acontecerá no dia 25, sábado, na Associação São Thiago Maior, localizada na Zona Leste da Capital, ofertando as consultas com oftalmologia, ultrassonografia e aplicação de implanon.
A expectativa é da realização de 100 consultas oftalmológicas com fornecimento de óculos para quem precisar, realização de 200 exames de ultrassonografia e a aplicação de 80 hastes de Implanon em cada dia de atendimento, tanto na sede do Instituto quanto na Associação São Thiago Maior.
Ainda de acordo com Lane Lima, o paciente que quiser atendimento através do Projeto Levando Saúde poderá realizar seu pré-agendamento por meio de um telefone que estará à disposição ou através de um link que será disponibilizado pelo Instituto para a realização das inscrições. Além da capital do estado, a iniciativa também vai atender aos municípios do Vale do Jamari de forma itinerante, por meio de um ônibus especial totalmente adaptado, cuja programação está sendo organizada com os municípios.
Para o presidente Alex Redano a realização deste projeto vai ao encontro da necessidade da população pelos atendimentos e contemplará crianças, jovens e adultos, com destaque especial para as mulheres, que além dos demais atendimentos, também poderão ser atendidas com o Implanon.
“Este será um dos maiores projetos de atendimento à saúde da população dos últimos tempos e é uma grande satisfação poder atender à nossa comunidade de Porto Velho e dos municípios do Vale do Jamari com um projeto tão interessante. Nosso mandato tem se preocupado muito com a questão da saúde pública, temos destinado recursos e ações para atender a nossa comunidade nas mais diversas regiões do estado e neste sentido, buscando uma forma de colaborar ainda mais, agilizando os atendimentos para quem precisa, destinamos esses recursos uma e firmamos uma parceria com o Instituto Asas pela Amazônia, que realizará as consultas médicas clínicas e oftalmológicas, realizará exames de ultrassonografia, papanicolau, e entregará os óculos totalmente de graça para quem estiver precisando, além da aplicação do Implanon para as mulheres que buscam métodos contraceptivos mais eficientes e prolongados”, disse Redano.
Agenda de outubro/2025 – Projeto Levando Saúde
Sede fixa - Porto Velho
22/10 – Oftalmologia (com entrega de óculos de grau), Ultrassonografia e clínico geral
23/10 – Oftalmologia (com entrega de óculos de grau) e Ultrassonografia
24/10 – Ultrassonografia
30/10 – Oftalmologia (com entrega de óculos de grau)
31/10 – Oftalmologia (com entrega de óculos de grau)
Zona Leste de Porto Velho
Local: Associação São Thiago Maior
25/10 – Oftalmologia (com entrega de óculos de grau), Ultrassonografia e aplicação gratuita de Implanon (método contraceptivo subdérmico), Consultas oftalmológicas completas, com escolha e entrega do óculos de grau no mesmo dia, Exames de ultrassonografia gratuitos, Aplicações gratuitas de Implanon, promovendo o cuidado integral à saúde da mulher e consultas com clinico geral.
Todos os atendimentos são 100% gratuitos e realizados mediante pré-agendamento. Como agendar: Pelo whatsapp: 69 99358-1685 ou diretamente pelo sistema clicando aqui.
Sede fixa em Porto Velho
Endereço: Rua Quintino Bocaiúva, nº 1850 – Bairro São Cristóvão
