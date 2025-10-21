Deputado Alan Queiroz entrega R$ 200 mil em implementos agrícolas para São Felipe do Oeste

Publicada em 21/10/2025 às 10h00
O incentivo à agricultura familiar ganhou mais força em São Felipe d’Oeste com a entrega de R$ 200 mil em implementos agrícolas destinados à Associação Aprum. A iniciativa, viabilizada por emenda parlamentar do deputado estadual Alan Queiroz (Podemos), foi resultado de uma solicitação do vereador Beto da 41, com o objetivo de impulsionar a produção rural no município.
A entrega dos equipamentos marca um importante avanço para o setor produtivo local, proporcionando melhores condições de trabalho aos agricultores e impulsionando a geração de renda no campo. Com o apoio recebido, a associação poderá ampliar sua capacidade de produção e contribuir de forma ainda mais significativa para o abastecimento e o desenvolvimento econômico do município.
O deputado Alan Queiroz destacou a importância de valorizar quem trabalha no campo. “Apoiar o homem do campo é fortalecer Rondônia. O crescimento do nosso estado é resultado do esforço e da dedicação desse povo trabalhador. Eles merecem todo o nosso respeito e, acima de tudo, o nosso investimento. Seguiremos firmes, buscando cada vez mais avanços e melhorias para quem produz e sustenta a nossa economia”, afirmou o parlamentar.
Com mais essa conquista, o deputado Alan Queiroz reforça seu compromisso com o fortalecimento da agricultura familiar e com a valorização dos produtores rurais, que desempenham papel essencial no desenvolvimento de Rondônia.
