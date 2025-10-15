Deputado Alan Queiroz destina R$ 210 mil para a realização do Motocross em Porto Velho

Publicada em 15/10/2025 às 10h10
O deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) anunciou o apoio à realização do grande evento de motocross em Porto Velho, que acontecerá nos dias 25 e 26 de outubro. A iniciativa, que promete movimentar o esporte e o turismo na capital, conta com emenda parlamentar de R$ 210 mil destinada pelo parlamentar.
O evento será realizado com entrada gratuita, oferecendo ao público uma estrutura completa, incluindo arquibancadas cobertas e praça de alimentação, garantindo conforto e segurança aos espectadores.
Alan Queiroz destacou que o motocross é uma das modalidades que mais crescem em Rondônia e reforçou o compromisso do seu mandato com o incentivo ao esporte e ao lazer. “Estamos investindo em eventos que movimentam a economia local, promovem o turismo e incentivam os jovens a participarem de atividades esportivas. Porto Velho merece um evento desse porte”, afirmou o deputado.
A realização do motocross conta com o apoio do Governo de Rondônia, da Prefeitura de Porto Velho, da Secretaria de Estado do Turismo (Setur) e do vereador Dr. Júnior Queiroz, irmão do deputado, que também colaborou para que o evento se tornasse realidade.
Com o apoio do deputado Alan Queiroz, Porto Velho volta a receber um dos maiores eventos de motocross da região Norte, reafirmando o compromisso do parlamentar com o fortalecimento do esporte e o desenvolvimento da capital rondoniense.
