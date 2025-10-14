Deputada Ieda Chaves prestigia etapa Guajará-Mirim do Circuito Rondoniense de Pesca Esportiva

Publicada em 14/10/2025 às 11h13
A deputada Ieda Chaves (União Brasil) prestigiou no último fim de semana, dias 11 e 12, em Guajará-Mirim, a última etapa do Circuito Rondoniense de Pesca Esportiva. O evento aconteceu na praia do Acácio, às margens do Rio Guaporé e reuniu equipes de Rondônia, Acre e Amazonas. O evento organizado pela Federação de Pesca Esportiva de Rondônia, recebeu a inscrição de mais de 300 equipes e a novidade deste ano é a participação das mulheres em uma competição própria, o Elas Pescando.
Madrinha da pesca esportiva de Rondônia, Ieda Chaves destinou R$ 500 mil para a realização do circuito de pesca, destacando a participação feminina na competição. “O lugar da mulher é onde ela quiser e na pesca esportiva, a mulher sempre tem um lugar especial. Uma competição agradável, sustentável, que une as famílias e os amigos e promove o desenvolvimento econômico e social por onde passa. Em todas as etapas realizadas vimos o aumento da movimentação no comercio, a economia em alta, os hotéis lotados, oportunidades aos ambulantes, mostrando que investir no turismo é investir no desenvolvimento econômico e na valorização do comércio local”, disse Ieda.
Para o presidente da Federação, Danilo Fernandes, o apoio da deputada Ieda Chaves foi fundamental para o crescimento da modalidade de pesca esportiva do estado. “Os recursos destinados pela deputada Ieda Chaves para o circuito estadual Eles e Elas Pescando foi de fundamental importância o sucesso do evento. Tivemos a participação de equipes de todas as regiões de Rondônia e até de outros estados, o que mostra o crescimento da modalidade, que ajuda na promoção do turismo e no aquecimento da economia do estado. Queremos agradecer à deputada Ieda pelo apoio e ao governo do estado pelo apoio recebido”, disse Danilo.
De acordo com o prefeito de Guajará-Mirim, Fábio Netinho, que também fez parte de uma equipe do Eles pescando, foi uma grande satisfação receber a última etapa do circuito estadual de pesca esportiva, pois mostra o potencial turístico de Guajará Mirim e ajuda na economia local. “Esse tipo de evento nos ajuda amostrar para Rondônia e para toda a região o potencial turístico de Guajará-Mirim, que estamos resgatando. Guajará-Mirim possui muitas belezas e recursos naturais que podem ser explorados para o turismo e a pesca esportiva é uma delas. É uma alegria receber os participantes da pesca esportiva, em especial a madrinha da Modalidade, Deputada Ieda Chaves, que também tem ajudado Guajará-Mirim, na assembleia Legislativa”, disse.
O vice-prefeito Ricardinho Maia foi enfático ao afirmar o apoio essencial da deputada Ieda Chaves para a realização do evento de pesca esportiva em Guajará-Mirim. “´Queremos agradecer muito a deputada Ieda por trazer esta etapa do circuito rondoniense de pesca para Guajará-Mirim. A deputada tem feito a diferença na Assembleia Legislativa, incentivando o turismo em Rondônia e Guajará-Mirim vive um momento de valorização do turismo, mostrando o nosso potencial. Guajará-Mirim não é só a fronteira da Bolívia para compras e a deputada Ieda tem visto isso. A pesca esportiva é uma modalidade que atrai turistas de todo o mundo e vamos entrar neste circuito com as nossas riquezas naturais”, disse.
Responsável por levar o circuito de pesca esportiva para a cidade, o vereador Serginho Bouez falou do esforço para conseguir a competição e da receptividade da deputada ao seu pedido. “Estivemos com a deputada Ieda em Porto Velho e pedimos o apoio para trazer esse importante evento para Guajará-Mirim. A deputada aceitou imediatamente e junto com a Federação conseguiu agendar esta última etapa, colocando Guajará no mapa da pesca esportiva de Rondônia e com o apoio do prefeito Fabio Netinho, conseguimos realizar uma das melhores etapas da competição. Só temos a agradecer todo o apoio recebido da deputada, a atenção da federação e em especial, à nossa comunidade que abraçou o evento e nos ajudou a acolher bem os nossos visitantes, disse.
A etapa de Guajará-Mirim foi a última competição da pesca esportiva deste ano, que agora dá uma parada em função do período de defeso de diversas espécies de peixe, mas a federação já começa a organizar a competição de 2026. A deputada Ieda Chaves disse que o projeto segue firme para o próximo ano e que há expectativa de que novos municípios recebam a competição. “Vamos continuar apoiando a pesca esportiva de Rondônia, que ajuda na ´promoção do turismo, movimenta a economia e aproxima as comunidades. Em 2026 estaremos juntos e queremos a inclusão de outros municípios neste projeto”, disse deputada.
