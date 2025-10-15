Deputada Gislaine Lebrinha promove audiência sobre integração Brasil-Bolívia

Publicada em 15/10/2025 às 08h10
A deputada estadual Gislaine Lebrinha (União Brasil) realizará, no dia 23 de outubro, às 13h30, uma audiência pública no Forte Príncipe da Beira (Costa Marques), para debater a implantação de uma balsa para um Porto Sazonal no Porto Conceição. Inicialmente, todo o desembaraço aduaneiro de cargas, seria realizado em Ji-Paraná.
O objetivo da audiência é discutir as condições para fortalecer o comércio regional, impulsionar o turismo e beneficiar as comunidades de fronteira, incluindo os estudantes brasileiros que vivem na Bolívia e seus familiares.
Além disso, será um momento para apresentar propostas que contribuam para a melhoria da qualidade de vida local e promover uma maior integração entre os países vizinhos.
A deputada reforça o convite para todos os vereadores parceiros, deputados estaduais e federais a participarem deste debate, reforçando a importância de ações conjuntas entre os governos para o desenvolvimento da fronteira.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!