Deputada Gislaine Lebrinha inaugura refeitório em escola de Chupinguaia

Publicada em 14/10/2025 às 08h20
A deputada estadual Gislaine Lebrinha (União Brasil) inaugurou o novo refeitório da Escola Irmãs Juliane e Alini dos Santos Marcos, em Chupinguaia. O investimento, resultado de emenda parlamentar, atende a um pedido do vereador Gardell Vinícius e já está disponível na conta da Prefeitura, permitindo a execução da obra.
Estiveram presentes na inauguração a secretária municipal de Educação, Cândida Gurgel, o prefeito Dr. Wesley Araújo e a diretora da escola, Gislaine Raquel.
A deputada Gislaine Lebrinha destacou a importância do recurso: “O recurso permite que o refeitório seja utilizado pelos alunos e pela comunidade escolar. Ter o valor disponível na conta da Prefeitura garante que a obra seja concluída e comece a atender a população rapidamente”, afirmou.
O investimento reforça o compromisso da parlamentar em destinar recursos para a educação e a infraestrutura das escolas, atendendo às necessidades da rede municipal de Chupinguaia.
