Deputada Gislaine Lebrinha destina R$ 594 mil para campo sintético em Chupinguaia

Publicada em 13/10/2025 às 13h40
O município de Chupinguaia recebeu uma emenda parlamentar da deputada estadual Gislaine Lebrinha (União Brasil) no valor de R$ 594 mil, destinada à construção de um campo sintético. O recurso já está disponível na conta da Prefeitura e será aplicado para ampliar as opções de lazer e incentivar a prática esportiva entre crianças e jovens do município.
A solicitação foi apresentada pelo vereador Gardell, que tem atuado no encaminhamento de demandas voltadas ao desenvolvimento local e à melhoria da qualidade de vida da população.
Segundo a deputada Gislaine Lebrinha, o investimento representa um importante incentivo aos sonhos de crianças e jovens do município. “O esporte é uma ferramenta de transformação social. Esse campo sintético vai oferecer às nossas crianças e adolescentes um espaço de convivência saudável, incentivo ao esporte e realização de sonhos”, afirmou a parlamentar.
A deputada agradeceu ao Governo do Estado pelo apoio na liberação do recurso e reforçou o compromisso em continuar destinando investimentos que promovam o bem-estar e o desenvolvimento dos municípios rondonienses.
