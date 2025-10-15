Deputada Gislaine Lebrinha destina R$ 2,17 milhões para ponte em São Domingos

Por Julia Cardoso
Publicada em 15/10/2025 às 16h23
Publicada em 15/10/2025 às 16h23
A deputada estadual Gislaine Lebrinha (União Brasil) destinou R$ 2.178.000,00 para a construção da ponte de concreto e aço na Linha 58 – Ramal Porto Vitória (Ponte do Hélio), em São Domingos – Costa Marques. O recurso já está disponível na conta da Prefeitura.
O pedido foi feito pelo vereador Paulinho da Saúde, parceiro da deputada na destinação de recursos para o município.
A deputada destacou: “Essa ponte vai garantir segurança e mobilidade à comunidade e contribuir para o desenvolvimento local”, afirmou Gislaine Lebrinha.
O investimento permitirá melhor circulação de veículos e pessoas, além de facilitar o transporte de produtos e serviços, atendendo às necessidades da população de São Domingos.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!