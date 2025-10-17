“Dei minha alma por ela”: Taís Araújo se emociona ao se despedir de Raquel

Publicada em 17/10/2025 às 15h43
A atriz Taís Araújo fez um desabafo emocionante nesta sexta-feira (17), dia da exibição do último capítulo de “Vale Tudo”, remake da clássica novela da TV Globo. Em vídeo publicado nas redes sociais, a artista falou sobre o impacto de interpretar Raquel Acioly, papel que descreveu como intenso, exaustivo e transformador.
“São tantos sentimentos misturados. Não vou negar que é um alívio porque foi muito tempo envolvida em um trabalho, mas foi algo muito bonito e importante na minha trajetória. É uma personagem que me coloca em outro lugar. Dei minha alma por ela. Eu amo a Raquel”, declarou Taís, emocionada.
A atriz contou que o papel exigiu entrega total e a fez revisitar suas próprias inseguranças. “Ela me fez mergulhar em sentimentos muito profundos, de inseguranças que também são minhas, enquanto mãe. Profissionalmente, foi um momento de entrega e concentração absolutos”, afirmou.
A despedida comoveu fãs e colegas de profissão. Regiane Alves, Paolla Oliveira, Ingrid Guimarães e Alice Wagmann deixaram mensagens de carinho. “Você brilhou desde a primeira palavra”, escreveu Regiane. “Sua Raquel foi apaixonante”, elogiou Ingrid.
