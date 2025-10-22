Deborah Secco muda o visual para viver Bruna Surfistinha novamente no cinema

Publicada em 22/10/2025 às 10h33
A atriz Deborah Secco, de 45 anos, surpreendeu os seguidores ao revelar um novo visual para seu retorno aos cinemas como Bruna Surfistinha. A transformação faz parte da preparação para a sequência do longa lançado em 2011, em que ela volta a interpretar Raquel Pacheco, jovem que adota o nome de guerra que marcou sua trajetória.
Pelas redes sociais, onde soma mais de 26,3 milhões de seguidores, Deborah mostrou o resultado da mudança: os cabelos, antes castanhos, agora estão loiro claro. “‘Bruna Surfistinha 2’. Estamos de volta. Quem por aí está ansioso?”, escreveu na legenda da publicação.
Nos comentários, fãs elogiaram o novo visual e demonstraram expectativa com o projeto. “Ficou demais, eu amei”, disse uma seguidora. Outra perguntou qual era exatamente a tonalidade do loiro, enquanto alguns especularam se a cor se manterá durante todo o filme.
A sequência de “Bruna Surfistinha” está sendo filmada em São Paulo e tem Marcus Baldini novamente na direção. O elenco conta ainda com Drica Moraes, Cassio Gabus Mendes, Paulo Lessa e Fabiula Nascimento.
O primeiro filme, lançado em 2011, acompanhou a trajetória de Raquel Pacheco, jovem paulista que decide se tornar garota de programa e passa a relatar suas experiências em um blog que ganhou notoriedade nacional.
