Deborah Secco comemora início das gravações de

Depois de mais de uma década desde o lançamento do primeiro filme, Deborah Secco voltou a viver um de seus papéis mais marcantes. A atriz compartilhou nas redes sociais, os bastidores da leitura de roteiro de "Bruna Surfistinha 2", sequência do longa de 2011 inspirado na vida da ex-prostituta e escritora Raquel Pacheco.
"Bruna Surfistinha 2! Estamos de volta. Quem por aí está ansioso?", escreveu Deborah, posando ao lado de Drica Moraes e Fabiula Nascimento.
A nova produção promete revisitar a trajetória de Raquel sob um olhar mais maduro e sensível, explorando temas delicados como a maternidade, as agressões que sofreu do ex-marido e um aborto. Drica Moraes dará vida à cafetina Larissa, enquanto Fabiula Nascimento retorna como Janine, amiga e colega de trabalho da protagonista.
Raquel Pacheco, que acompanha de perto o desenvolvimento do roteiro, revelou estar emocionada com o novo capítulo da história. "É como se eu estivesse revivendo tudo mais uma vez, um déjà vu. A vida me deu outra chance, mais uma porta aberta, outra forma de deixar registrada a minha passagem por aqui. Meus encontros com os roteiristas foram verdadeiras sessões de terapia. Chorei e ri, lembrando de cada momento do primeiro filme", escreveu em publicação nas redes sociais.
A autora também relembrou o momento em que, ainda adolescente, decidiu fugir de casa e iniciar sua vida como garota de programa. "Lembro do dia em que saí de casa com uma mochila nas costas e muita coragem, com medo de ninguém querer pagar por sexo comigo. Tinha medo, insegurança, mas segui em frente. Hoje, só posso dizer: não desista de você. No fim, tudo dá certo", declarou.
Lançado originalmente em 2011, Bruna Surfistinha foi inspirado no livro "O Doce Veneno do Escorpião - O Diário de uma Garota de Programa", lançado por Raquel em 2005. O longa se tornou um sucesso de bilheteria. Com a sequência, a história deve retomar a vida de Raquel após o fim da carreira na prostituição, destacando sua fase como escritora, palestrante e DJ.
