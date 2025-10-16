Davi Brito perde a paciência em entrevista no SBT e rebate críticas: “Não estou aqui para agradar”

Publicada em 16/10/2025 às 16h00
O ex-BBB e campeão do Big Brother Brasil 24, Davi Brito, protagonizou um momento tenso durante o programa ‘Fofocalizando’, do SBT, exibido nesta quarta-feira (15). O baiano perdeu a paciência após ser questionado pelo apresentador Matheus Baldi e respondeu de forma direta às críticas que vem recebendo desde o fim do reality.
“Eu não estou aqui para agradar você nem ninguém. Estou aqui para viver minha vida da forma que eu quiser. Você é um espectador, assiste meus conteúdos — se gosta ou não, é um problema seu”, declarou o ex-motorista de aplicativo, visivelmente incomodado com o rumo da entrevista.
O vídeo com o trecho da discussão se espalhou rapidamente nas redes sociais e dividiu opiniões. Parte do público criticou a postura do ex-BBB. “Esse Davi se acha a última bolacha do pote”, escreveu uma internauta. “Continuam dando palco e ele não deixa ninguém falar”, comentou outra. “Por que aceitou a entrevista, então?”, questionou um terceiro.
Outros usuários, no entanto, saíram em defesa do baiano. “Falou a verdade! Nem Deus agradou a todos”, reagiu um seguidor. “Errado ele não está”, completou outro.
Mesmo após as críticas, Davi manteve o tom firme em suas redes sociais, reforçando que pretende seguir a vida longe das polêmicas e “focado nos próprios planos”.
Essa lapada do Davi no Jornalista, me lembrou ele no BBB hahahahah
Eu não tô aqui pra agradar você não
🤣🤣🤣🤣 Esse é o Davi Brito ...#bbb #bbb24 #BBB26 pic.twitter.com/gbnOUNYblU— focalize🦭🚗 (@focalizeofc) October 15, 2025
Comentários
Seja o primeiro a comentar!