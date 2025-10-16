“Dar aquela afinada”, diz Virgínia Fonseca ao iniciar tratamento estético

Publicada em 16/10/2025 às 10h42
A influenciadora e empresária Virgínia Fonseca, de 26 anos, iniciou nesta quarta-feira (15) um protocolo estético moderno voltado à redefinição do contorno facial e ao rejuvenescimento da pele. Em meio aos preparativos para o Carnaval — quando estreará como rainha de bateria da Grande Rio —, a influenciadora compartilhou detalhes do procedimento, realizado em uma clínica de São Paulo.
Com bom humor, Virgínia mostrou aos seguidores a estrutura do local. “Gente, tem até centro cirúrgico aqui! Dá pra colocar silicone, fazer lipo… mas calma, não vou fazer nada disso, viu?”, brincou em vídeo publicado nas redes sociais.
O tratamento foi conduzido pelo cirurgião dermatológico Alessandro Alarcão, presidente do 36º Congresso Brasileiro de Cirurgia Dermatológica (CBCD 2026). Segundo o especialista, a combinação de técnicas foi pensada para realçar os traços naturais da influenciadora. “Aplicamos fios e tecnologias que afinam o rosto, definem o contorno e melhoram a firmeza da pele, mantendo um resultado leve e harmônico”, explicou em entrevista à revista Quem.
O protocolo reuniu seis tecnologias estéticas de última geração, entre elas:
Aptos Light Lift, fios com efeito lifting imediato, desenvolvidos na Geórgia;
Ignite Quantum RF10, radiofrequência invasiva que combate a flacidez da mandíbula e pescoço;
Eladerme, tecnologia coreana de microagulhamento que estimula o colágeno;
Cool Laser, laser de CO2 frio que promove uniformidade e luminosidade à pele;
Exo HL, exossomos que aceleram a regeneração celular e a hidratação;
TransSkin, plasma frio de argônio com efeito anti-inflamatório e calmante.
Os primeiros resultados devem surgir nas próximas semanas, com evolução gradual ao longo de três meses. Após o procedimento, a influenciadora foi orientada a evitar sol, maquiagem e exercícios intensos nos primeiros dias. Reações leves, como inchaço ou hematomas, podem ocorrer, mas costumam desaparecer rapidamente.
Virgínia destacou que o foco do tratamento é valorizar sua beleza natural sem recorrer a cirurgias. “É só pra dar aquela afinada, deixar tudo mais firme”, comentou.
