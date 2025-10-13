Coronel Chrisóstomo confunde BR-319 com BR-364 após entrevista sobre rodovia que liga Rondônia ao Amazonas

Publicada em 13/10/2025 às 15h41
O deputado federal Coronel Chrisóstomo (PL) deu uma entrevista sobre a BR-319, mas, ao comentar o mesmo tema em sua conta no Instagram, trocou a rodovia por outra. Enquanto na gravação o parlamentar afirma conhecer a 319 “desde quando estavam construindo ela”, no post publicado horas depois ele escreve sobre a concessão da BR-364, citando pedágios, duplicação e o leilão do trecho concedido.
Na entrevista, o repórter o questiona diretamente sobre a BR-319, destacando as dificuldades de quem percorre o trecho entre Porto Velho e Manaus e chamando a recuperação da estrada de “sonho de muitos”. Chrisóstomo responde em tom de lembrança pessoal, dizendo ter acompanhado a obra e afirmando que a rodovia já existia completamente asfaltada. “Eu conheço a 319 desde quando estavam construindo ela. Eu andei na 319 quando concluíram todo o asfalto. A estrada já existe, está pronta e aberta. É uma questão ambiental que precisa ser respeitada, mas o povo quer a estrada asfaltada”, declarou.
Pouco depois da entrevista, em publicação feita no Instagram, o deputado escreveu um texto que trata de outra rodovia, a BR-364, e apresenta críticas ao modelo de concessão. Na postagem, o parlamentar afirma: “É preciso mudar muita coisa na concessão da BR-364. Pedágio surreal e cobrar antes do início das obras não pode, duplicação em apenas 15% de todo trecho. Inaceitável. A forma que o leilão aconteceu já foi errada. Não houve sequer uma audiência pública para ouvir moradores, líderes políticos da região, indígenas etc. É preciso mudar!”.
As duas manifestações — a entrevista e o post — tratam de rodovias diferentes. Na fala gravada, Chrisóstomo discorre sobre a BR-319, com ênfase na recuperação do asfalto e em questões ambientais. Já no texto publicado, o deputado se refere à BR-364, rodovia que liga Porto Velho a Cuiabá e recentemente teve parte de seu trecho leiloado para concessão à iniciativa privada.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!