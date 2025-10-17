Com recurso do Deputado Lúcio Mosquini, IFRO inaugura Clínica Veterinária em Jaru

Publicada em 17/10/2025 às 13h30
Foi inaugurada nesta quinta-feira, em Jaru, a Clínica Veterinária do Instituto Federal de Rondônia (IFRO), uma das mais modernas da Região Norte. A obra foi viabilizada com quase R$ 3 milhões em recursos destinados pelo deputado federal Lúcio Mosquini.
A nova clínica oferecerá estrutura de ponta para o curso de Medicina Veterinária, permitindo práticas acadêmicas de qualidade. Também atenderá animais de pequeno e grande porte, beneficiando alunos e toda a comunidade local.
A solenidade contou com várias autoridades: os deputados estaduais Luís do Hospital e Cirone Deiró; a vereadora Tatiane da Saúde, presidente da Câmara Municipal de Jaru; a vereadora Suhelen Fernanda; o vereador João Paulo Ribeiro Barbosa; além de vereadores em geral, representantes da Prefeitura Municipal e da sociedade civil organizada. O secretário de gabinete João Paulo representou o prefeito Jeverson Lima no evento.
O reitor do IFRO, professor Moisés, agradeceu ao deputado Mosquini pelo papel decisivo no desenvolvimento institucional de Jaru:
“Tudo o que temos hoje no campus de Jaru passou pelas mãos e pelo mandato do deputado federal Lúcio Mosquini. Nosso reconhecimento e gratidão por esse trabalho que transformou a realidade da educação técnica e superior em Rondônia.”
Durante a cerimônia, o deputado Mosquini recebeu a Medalha de Reconhecimento do IFRO, sendo o primeiro homenageado em Jaru com essa comenda pelos relevantes serviços prestados à instituição.
“É uma alegria ver o resultado do nosso trabalho se transformar em oportunidades para os jovens e em benefícios para toda a comunidade. O IFRO é um orgulho para Rondônia, e seguiremos apoiando cada projeto que fortaleça a educação e o desenvolvimento do nosso estado”, declarou Mosquini.
A inauguração da Clínica Veterinária do IFRO de Jaru representa um marco para a educação, a pesquisa e o atendimento à população, reafirmando o compromisso do mandato do deputado Lúcio Mosquini com um futuro mais próspero para Rondônia.
