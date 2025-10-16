Com apoio de Ezequiel Neiva, Governador Jorge Teixeira recebe investimentos para agricultura familiar e infraestrutura urbana

Publicada em 16/10/2025 às 08h40
O município de Governador Jorge Teixeira vem sendo beneficiado com investimentos nas áreas rural e urbana, graças à parceria entre a Prefeitura Municipal e o deputado estadual Ezequiel Neiva (UPB). A iniciativa atendeu pedido do colaborador Andim Tavares e contempla tanto a agricultura familiar quanto a infraestrutura urbana, com foco na melhoria da qualidade de vida da população.
Chegada da retroescavadeira tem contribuído com ações na área rural do município (Foto: Thyago Lorentz I Secom ALE/RO)
Um dos principais avanços foi a destinação de recursos para a aquisição de uma retroescavadeira, que já está sendo utilizada pela Secretaria Municipal de Agricultura em diversas frentes de trabalho. O prefeito Gilmar Tomaz destacou a relevância do apoio parlamentar na concretização dessa conquista.
“É um deputado que, desde o início da gestão, temos contado com investimentos aqui no município. A retroescavadeira presta um serviço muito importante na Secretaria de Agricultura”, afirmou o prefeito.
Segundo Gilmar Tomaz, o equipamento tem sido essencial para as ações realizadas por meio do programa Porteira Adentro, que atende diretamente os produtores rurais.
Gilmar Tomaz valorizou o trabalho do deputado estadual Ezequiel Neiva no município (Foto: Thyago Lorentz I Secom ALE/RO)
“O município tem feito a recuperação de vertedouros, aterro de curral, construção de colcheiras e compactação da silagem. É uma máquina muito adequada para isso”, completou.
Além do reforço no maquinário agrícola, a cidade também está recebendo investimentos em infraestrutura urbana. Está em andamento uma obra de bloqueteamento de ruas, com investimento de R$ 350 mil viabilizado pelo deputado Ezequiel Neiva.
Bloqueteamento é mais uma ação que conta com investimentos do deputado Ezequiel Neiva
“Essa pavimentação é fundamental porque melhora a qualidade de vida da população e embeleza a cidade. O Ezequiel é um parceiro que sempre contamos e queremos continuar contando, com certeza”, disse o prefeito.
Para o deputado estadual Ezequiel Neiva, os investimentos representam o compromisso com o desenvolvimento das comunidades. “Buscamos atender as solicitações do município com foco na melhoria da qualidade de vida tanto na zona rural quanto urbana”, encerrou.
Fotos: Thyago Lorentz
