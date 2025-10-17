Colorado do Oeste inicia recuperação asfáltica em 22 vias urbanas, com apoio do deputado Luizinho Goebel

Publicada em 17/10/2025 às 08h40
Foi iniciada nesta quinta-feira, 16 de outubro de 2025, uma ampla ação de recuperação da malha viária urbana em Colorado do Oeste. Os trabalhos, que incluem serviços de tapa-buraco e microrrevestimento, estão sendo realizados na Rua G, no bairro do Purucê, e se estenderão a outras 21 vias do município.
A iniciativa é resultado de uma parceria entre o Governo de Rondônia, a Prefeitura de Colorado do Oeste e o apoio dos deputados Luizinho Goebel.
Os serviços de tapa-buraco visam corrigir os pontos mais críticos do asfalto, enquanto o microrrevestimento tem como função revitalizar e proteger a superfície das vias.
Segundo a comunicação oficial, a ação é focada em tornar as ruas mais seguras e bonitas, melhorando significativamente as condições de trafegabilidade para motoristas e pedestres.
O projeto abrange um total de 22 ruas e avenidas do município, marcando um esforço conjunto para a manutenção e o desenvolvimento da infraestrutura urbana de Colorado do Oeste.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!