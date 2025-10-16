Centro-esquerda se organiza em Rondônia, projeto acaba com destruição de bens aprendidos em crimes ambientais, o confuso trânsito de Porto Velho

Publicada em 16/10/2025 às 14h00
Diretórios – MDB, PSDB, PT, além de outros partidos considerados “grandes” perderam muito espaço nas últimas eleições em Rondônia. A polarização das eleições presidenciais de 2022, entre Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) foi muito ruim para os demais partidos. Na Assembleia Legislativa o União Brasil tem o maior número de deputados, cinco; PSD, Podemos, PRD e MDB (três cada), Republicanos e PL (dois), Progressistas, PT e PRTB, um cada. O MDB, presidido no Estado pelo senador Confúcio Moura vem trabalhando forte para recuperar a hegemonia no Estado. Recentemente ele recomendou aos partidários, que reorganizem os diretórios municipais e estabeleceu meta de até o final do ano o MDB ter diretórios em 40 dos 52 municípios de Rondônia. O MDB já foi o maior e mais importante partido político do Brasil.
PSDB – A exemplo do MDB, o PSDB já ocupou espaço político significativo em nível de Brasil. Inclusive elegeu o presidente da República Fernando Henrique Cardoso (1994-1998) e (1998-2002). Em Rondônia o ex-prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, que preside o diretório regional dos tucanos Estado tem tarefa nada fácil, que é reorganizar o partido no Estado, já que pretende disputar o Governo do Estado, nas eleições gerais de outubro do próximo ano. Chaves vem percorrendo o Estado visando organizar os diretórios municipais, para que possa ter nominata forte e em condições de disputar as eleições gerais de 2026. Não há como disputar eleições sem que o partido esteja organizado na maioria dos municípios. O exemplo do MDB, que já estaria trabalhando na organização dos diretórios regionais, a pedido do seu presidente Confúcio Moura, deve mobilizar as demais lideranças, pois estamos a menos de um ano das eleições.
Meio – Projeto de lei da maior importância do deputado federal Thiago Flores (Republicanos-RO), que foi protocolado há dias na Câmara Federal, relacionado ao meio ambiente. A coluna, há tempos, critica e questiona a destruição de máquinas, veículos, dragas e equipamentos apreendidos em ações de fiscalização ambiental, inclusive no garimpo. Normalmente o apreendido é queimado, como os bens de os garimpeiros, nos rios, e nas invasões nos locais. Fiscalizar, apreender, punir, ótimo, porque os implicados estariam praticamente crimes ambientais, poluindo propriedades e os rios. Mas a queima do material apreendido também com os resíduos oriundos dos objetos. O projeto de Flores é para impedir a destruição, antes da conclusão do processo judicial ou administrativo.
Ambiente – Em sua justificativa, o deputado alegou, coberto de razões, que os equipamentos devem ser preservados para fins de reciclagem ou cedidos provisoriamente aos municípios e entidades públicas, fundações e associações, que comprovem finalidade social e interesse público com a regulamentação sendo de responsabilidade do Poder Executivo. O deputado citou casos em reservas indígenas de Rondônia, sem decisão definitiva da Justiça, onde foram queimados inúmeros caminhões, pás-carregadeiras, combustíveis. Além do desperdício, as ações também contribuem para poluição do meio ambiente caracterizando o ditado popular de “faça o que eu digo, não o que eu faço”. Realmente o deputado Flores tem razão, pois os bens destruídos poderiam ser reaproveitados por prefeituras, cooperativas e associações em atividades como ”manutenção de estradas vicinais, apoio à agricultura familiar e obras de infraestrutura”, argumentou.
Trânsito - No início da semana um motorista foi preso, em Porto Velho, em área de enorme movimento, na Zola Leste, que estava embriagado. A prisão ocorreu, porque ele parou em um semáforo e, mesmo com o sinal verde permaneceu no local aparentando estar desacordado. A Polícia Militar (PM) foi acionada e, de acordo com testemunha e policiais, que atenderam a ocorrência, o motorista estava dormindo sobre o volante. Com enormes dificuldades os policiais conseguiram acordá-lo e constataram, que o cidadão apresentava sinais de embriaguez. Ele foi conduzido ao setor de flagrantes da delegacia da área. Novidade, inusitado? Não. Porto Velho tem um dos trânsitos mais violentos do País. A prefeitura está tentando organizar, mas dificilmente a maioria dos problemas, será sanada se não houver um amplo trabalho de conscientização, orientação, fiscalização e punição, se for o caso. Semáforos e sinalização em Porto Velho existem somente para formalidade, pois os abusos em velocidade, “furo” nos semáforos, ultrapassagem ilegais, ignorância a placas são irregularidades consideradas normais por motoristas e motoqueiros. Porto Velho precisa de organização no trânsito, inclusive com policiais e agentes nas ruas.
Apesar de a afirmação de o senador e presidente regional do MDB, senador Confúcio Moura, não gerar muita confiança, pessoas bem próximas dele garantem que são verdadeiras e não uma especulação em pronunciamento público. O senador disse no encontro de Ji-Paraná do projeto Caminhada Esperança, grupo que reúne 9 partidos, liderado pelo PDT, PT e MDB, que é pré-candidato a governador em 2026 e que já teria o seu vice, o ex vice-governador e ex-deputado estadual, Airton Gurgacz +++ Confúcio, antes de ser senador, foi governador em dois mandatos seguidos e, no primeiro, tinha Airton Gurgacz como vice. O Caminhada Esperança terá mobilizações em Guajará-Mirim na sexta-feira (17), Cacoal (25) e, em Rolim de Moura e Vilhena, ainda sem datas definidas +++ Palmeiras e Flamengo não decepcionaram nos jogos de quarta (15) em jogos pelo Brasileirão. O Verdão venceu de virada, por goleada (5x1), o Bragantino, e o Mengão o Botafogo (3x0) em pleno Nilton Campos, estádio dos botafoguenses +++ O Palmeiras manteve a liderança somando 61 pontos. O Mengão a segunda colocação com 58 pontos.
