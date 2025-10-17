Centro-esquerda já teria pré-candidatos a governador e vice, festival Duelo na Fronteira adiado, campanha de vacinação em Porto Velho no sábado

Publicada em 17/10/2025 às 14h00
Vice – Caso o MDB caminhe com o PT e PDT, como está sendo desenhado o futuro político de oposição em Rondônia, o grupo liderado pelo ex-senador Acir Gurgacz, Caminhada Esperança, que vem realizando reuniões em vários municípios (capital e interior), a dobradinha entre o senador Confúcio Moura, que preside o MDB no Estado e o ex (vice-governador e deputado estadual), Airton Gurgacz, estará consolidada. Confúcio disse em recente encontro do Caminhada Esperança em Ji-Paraná, que é pré-candidato a governador e o seu vice seria Airton Gurgacz, dupla que já governou o Estado de 2010 a 2014. A linha de frente para a campanha nas eleições de outubro do próximo ano já estaria formatada com Acir ao Senado, Confúcio a governador e Airton a vice. Quem viver verá...
Autistas – Nesta semana o experiente vereador Joziel de Brito (MDB), de Ji-Paraná, que está no quinto mandato, esteve em companhia de o superintendente para Transtorno do Espectro Autista (TEA) Ageu Lacerda Neves, da coordenadora Leia Teixeira e do assessor Marcelo Wilson no gabinete do deputado estadual Jean Mendonça (PL-Pimenta Bueno), corregedor parlamentar da Assembleia Legislativa (Ale). Foram recepcionados pela chefe de gabinete, Irma Fogaça, que recebeu as propostas dos representantes de Ji-Paraná e região, além das demandas relacionadas ao atendimento para pessoas com TEA. O deputado Jean Mendonça tem domicílio eleitoral em Pimenta Bueno, mas com atuação destacada em toda a região do Café e Central do Estado. Segundo Jean Mendonça, “é fundamental que o cuidado no atendimento especializado a crianças e pessoas autistas seja priorizado, pois é da maior importância para o desenvolvimento e qualidade de vida”.
Consignado – A ação de Policia Civil (PC) e Ministério Público-MP com apoio da Polícia Militar (PM), na manhã de hoje (17), que teve como alvo a Assembleia Legislativa (Ale), teria o envolvimento de três parlamentares, mas sites noticiaram que seriam cinco, antes mesmo da entrevista coletiva à imprensa. Não há dúvida que é um forte golpe para a instituição que está comemorando 42 anos neste mês de outubro, com uma ampla programação cultural, esportiva, social envolvendo os mais diversos segmentos da comunidade. Que a Operação Ouro de Areia seja concluída, os culpados punidos, porque teremos eleições gerais no próximo ano e, dos 24 deputados, somente um deles (delegado Rodrigo Camargo/Republicanos-Ariquemes) estaria disposto a concorrer a outro cargo (senador), os demais estarão em busca de um novo mandato.
Festival – Um dos eventos marcantes de Rondônia é o Duelo na Fronteira, em Guajará-Mirim, entre os bois-bumbás Flor do Campo e Malhadinho. O festival que seria realizado neste mês de outubro, foi adiado para novembro no período de 12 a 17 de novembro. O objetivo é de ampliar o tempo de planejamento para a realização do evento. A decisão da Comissão Organizadora ocorreu, após encaminhamento à Secretaria de Estado da Juventude, Cultural Esporte e Lazer (Sejucel) e dos bois-bumbás Flor do Campo e Malhadinho. Os organizadores argumentaram que o adiamento foi necessário, para assegurar melhores condições de trabalho e de estrutura necessária para o sucesso do evento, inclusive a viabilização de recursos para os grupos folclóricos.
Vacinação – Porto Velho, via Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) promoverá no sábado (18), Campanha de Vacinação, que estará sendo realizada em nível nacional. Serão vacinadas crianças e adolescentes menores de 15 anos. Porto Velho terá 11 postos de vacinação, no centro e nos bairros, incluindo as Unidades Básicas de Saúde (UBS), do Porto Velho Shopping e da Escola Cívico-Militar Daniel Neri, sempre em parceria com a Fiocruz. Estarão disponíveis todas as vacinas do Calendário Nacional de Vacinação da Criança e do Adolescente, como HPV, meningite e tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola). Também ocorrerão vacinações nas Unidades de Saúde José Adelino, Renato Medeiros, Caladinho, Ronaldo Aragão, Castanheira, Mariana, Ernandes Índio, Nova Floresta, Osvaldo Piana e Pedacinho de Chão. Estarão disponíveis todas as vacinas do Calendário Nacional de Vacinação da Criança e do Adolescente, como HPV, meningite e tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola). Para receber as vacinas, é necessário apresentar documento de identificação da criança ou do adolescente e a caderneta de vacinação.
Respigo
A apreensão realizada esta semana pela Polícia Federal (PF) em Porto Velho, de R$ 1.095.900 em espécie merece uma investigação aprofundada dos organismos de segurança. O saque foi feito em uma agência bancária da capital +++ O abordado não apresentou documentação que comprovasse a origem ou o destino do dinheiro, que estava levando-o a uma cooperativa de garimpeiros. A grana apreendida foi encaminhada à Caixa Econômica Federal para depósito judicial +++ A expectativa é sobre o desdobrar da operação. Existe possibilidade de o dinheiro ser originário de “lavagem” por grupos criminosos que atuam no Estado. A PF certamente conseguirá concluir os trabalhos e identificar a origem de montante tão elevado +++ Corinthians e Atlético (MG), Cruzeiro e Fortaleza, jogam no sábado (18) e, Flamengo e Palmeiras, Mirassol e São Paulo no domingo, São os jogos mais importantes do final de semana do Brasileirão +++ Palmeiras lidera (61 pontos), com Flamengo (58) e Cruzeiro (53) em segundo e terceiros lugares. O Mirassol é o quarto (45).
