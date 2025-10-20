Centro-esquerda e centro-direita querem vagas ao Senado em Rondônia, MP e TC analisam emendas a shows musicais, PC realiza Operação Grão Falso

Publicada em 20/10/2025 às 14h00
Emendas – Ministério Público (MP) e Tribunal de Contas (TC) de Rondônia analisam contratos, notas fiscais e processos licitatórios de prefeituras efetuados para contratar shows musicais, após receberem denúncias de irregularidades. Um modo de show, por exemplo, custou aos cofres públicos dos municípios R$ 1,3 milhão. Já outros eventos de artistas pouco conhecidos receberam até R$ 240 mil por apresentações únicas. O trabalho investigativo sobre a legalidade dos contratos, envolveriam emendas parlamentares estaduais e federais, por isso a conclusão dos trabalhos está sendo aguardado com expectativa. Como teremos eleições gerais no próximo ano a presidente da República, governadores, senadores (duas das três vagas dos Estados e Distrito Federal), Câmara Federal e Assembleias Legislativas, menos prefeito, vice e vereador, que foram realizadas em 2024, o resultado do trabalho do MP e TC terá influência direta no futuro político do Estado. Quem tem “culpa n cartório”, que se prepare...
Recém-Nascido – O Governo do Estado, via Secretaria de Ação Social (SEAS), promoveu na última semana mais uma etapa do programa Mamãe Cheguei composto de 20 itens necessários ao bebê, que inclui o berço-portátil. Durante a cerimônia de lançamento do novo kit e do sistema de auto-cadastro, realizada no Palácio Rio Madeira foram entregues 60 kits. O programa já contemplou mais de 22,7 mil recém-nascido, desde que implantado em 2020. Para participar a gestante deve estar cadastrada no Cadastro Único (CadÚnico) acessando à página da SEAS no portal do Governo do Estado. “Foi muito bom ver a surpresa no rosto das mães que vieram buscar um kit como tantos outros já entregues, mas que agora levarão também um bercinho, que com certeza dará mais conforto e segurança aos seus filhos”, disse o governador Marcos Rocha (UB). Já a secretária da SEAS, primeira dama Luana Rocha, destacou que “a primeira novidade foi a fralda ecológica e agora o berço”, e que o Mamãe Cheguei, “é um incremento das ações de governo com foco no desenvolvimento pleno na primeira infância”.
Senado – Em outubro de 2026 teremos as eleições gerais com destaque em Rondônia para as duas das três vagas ao Senado, que estarão em disputa. A princípio estavam em destaque os nomes da deputada federal Sílvia Cristina, presidente regional do PP, senadores Marcos Rogério e Confúcio Moura, que presidem o PL e PMD no Estado, o ex-senador Acir Gurgacz, que preside o PDT em Rondônia, governador do Estado Marcos Rocha, presidente regional do União Brasil, o pecuarista Bruno Scheidt, indicado pelo ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), e o deputado estadual delegado Rodrigo Camargo, do Republicanos. Na última semana surgiu mais um nome, o da ex-deputada federal e ex-vereadora de Porto Velho, Mariana Carvalho, do União Brasil. Como são somente duas vagas, a disputa promete ser das mais acirradas.
Senado II – A luta deverá ser bem mais com corrida junto ao grupo de centro-direita, que tem seis dos sete pré-candidatos. Estariam na composição Sílvia, Rogério, Rocha, Scheidt, Camargo e Mariana. Acreditamos que será muito difícil, quase impossível, que sejam eleitos dois senadores do mesmo grupo, por isso o pessoal de centro-direita, provavelmente, terá que rever alguns nomes. Já o pessoal de centro-esquerda, está em situação, a princípio, bem mais confortável. Confúcio disse recentemente no encontro do Caminhada Esperança em Ji-Paraná, liderado pelo ex-senador Acir Gurgacz, que é pré-candidato a governador e anunciou, que o vice será o ex-deputado estadual Airton Gurgacz, que já foi seu vice no primeiro mandato de 2011 a 2014. Com isso Acir será nome único de centro-esquerda e com enormes chances de sucesso, devido a divisão no grupo adversário, que repetimos, não tem condições de ocupar as duas vagas ao Senado. Quem viver verá...
Soja – Além de Porto Velho, a Região do Cone Sul, polarizada por Vilhena, proporcionalmente, tem o maior plantio de grãos de Rondônia. Na última semana a Polícia Civil realizou a Operação Grão Falso, para desarticular esquema de desvio e comercialização de grãos de soja e milho em Vilhena e em outras cidades da região. Ficou constatado, que grupo criminoso simulava o recebimento de grãos adulterando registros de cargas em documentos oficiais. A estimativa é de prejuízo em torno de R$ 3 milhões afetando produtores e empresas agrícolas. Foram apreendidos equipamentos eletrônicos, computadores e documentos e os envolvidos deverão responder por crimes de associações criminosas, furto qualificado, dentre outros delitos. O Brasil é mesmo um País do faz de conta. No Brasil é difícil a corrupção não estar presente em qualquer atividade, seja pública e particular, inclusive na agricultura e na pecuária. É o fim da rosca...
Respigo
Prefeito-reeleito de Cacoal, Adailton Fúria (PSD) estaria formatando parceria visando sua pretensão de concorrer a governador em 2026. Como é importante escolher um parceiro, ou parceira, de Porto Velho, para poder equilibrar o eleitorado, o nome seria do chefe da Casa Civil, Elias Rezende +++ Assim teria o apoio do governador Marcos Rocha UB), que disputará uma das duas vagas ao Senado e terá que renunciar seis meses antes das eleições de outubro do próximo ano e tem domicílio eleitoral na capital. Rezende disputou a Câmara Federal em 2022 e somou mais de 11 ml votos é primeiro suplente +++ Polícia Militar (PM) realizará audiências públicas no interior esta semana. A finalidade é discutir com a população sobre Segurança Pública e o trabalho da PM na região +++ As audiências estão marcadas para esta semana. A primeira em Corumbiara, às 9h na câmara de vereadores e a segunda na quarta-feira (22), na Associação Empresarial de Cerejeiras, às 19h +++ O Flamengo venceu o Palmeiras (3x2) no domingo, no Maracanã e chegou ao mesmo número de pontos (61) do adversário. O Verdão continua em primeiro, devido ao maior número de vitórias (19 a 18) +++ Hoje (20) jogam Juventude e Bragantino (18h), Vasco e Fluminense (18h30). Santos e Vitória se enfrentam às 20h30 +++ O time paulista (31 pontos) precisando vencer para se afastar da zona de rebaixamento. E o baiano para deixar a posição de primeiro rebaixado com 28 pontos.
