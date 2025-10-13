Após críticas sobre arborização, prefeito de Ji-Paraná dispara: “Cuide de uma árvore ou vá cuidar da sua vida!”

Publicada em 13/10/2025 às 10h18
Porto Velho, RO — O prefeito Affonso Cândido participou de uma ação de arborização urbana promovida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semeia) na Avenida Ji-Paraná. O gestor afirmou que as atividades ocorrem semanalmente e fazem parte do plano de ampliar a cobertura vegetal da cidade.
“Estou junto com a Secretaria de Meio Ambiente, aqui na Avenida Ji-Paraná, onde todas as quintas-feiras nós estamos fazendo o nosso plantio de árvores e a arborização da nossa cidade”, declarou. Segundo ele, nesta etapa foram plantadas 128 mudas, entre ipês e espécies frutíferas — uma novidade que, segundo o prefeito, atende a pedidos da população.
“Hoje são 128 mudas, ipês e também novidade, mudas frutíferas. Sempre há cobrança por parte da população de que a gente não plantava espécies frutíferas”, explicou. Entre as espécies citadas por ele estão pinha, jabuticaba, pitanga e acerola, escolhidas para áreas próximas à rede elétrica, onde árvores de grande porte, como ipê e jacarandá, não podem ser utilizadas.
CONFIRA:
Durante a ação, o prefeito também respondeu a críticas direcionadas às iniciativas de plantio e ao fato de aparecer em vídeos e fotos utilizando uniforme. Em tom firme, rebateu os comentários:
“E você, que só fica criticando porque nós estamos plantando árvore, porque eu estou andando de uniforme, não tem o que criticar e não tem o que falar, não está ajudando no crescimento do município de Ji-Paraná, cuida de uma árvore”, disse.
Na sequência, acrescentou a frase que gerou maior repercussão: “Se não cuidar de uma árvore que nós só plantamos no ano seguinte ou pra sempre, vai cuidar da sua vida.”
A ação integra o programa municipal de arborização de Ji-Paraná, que promove o plantio periódico de árvores em diferentes bairros da cidade. De acordo com o prefeito, a iniciativa busca envolver a comunidade na preservação das mudas e fortalecer o compromisso coletivo com o meio ambiente urbano.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!