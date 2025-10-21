Angélica fala sobre crises no casamento com Luciano Huck: “Não desistimos”

Publicada em 21/10/2025 às 15h33
A apresentadora Angélica refletiu sobre os 21 anos de casamento com Luciano Huck e admitiu que, apesar da relação sólida, o casal também enfrenta momentos difíceis. Em entrevista ao programa “Mais Você”, da TV Globo, ela conversou com Ana Maria Braga sobre como lida com as crises no relacionamento.
“Tem momentos que você está amando muito e outros que está amando menos. E não desistimos, porque o nosso amor vale a pena. Quando as coisas estão esquisitas, nós paramos e refletimos sobre tudo”, afirmou a artista.
Mãe de três filhos com o apresentador, Angélica ressaltou que a longevidade do casamento está ligada à admiração mútua e à parceria. “Queríamos construir uma família e tínhamos objetivos muito parecidos um com o outro. E muita resiliência também”, explicou.
A apresentadora destacou ainda que o respeito é o principal alicerce da relação. “Eu e ele valorizamos todos os amores — o dos filhos, do trabalho, dos amigos, das aventuras e das coisas que gostamos. Respeitamos o amor um do outro, mas é difícil. Sei que cada um tem sua história, mas nós lidamos assim. Todo dia é um dia”, concluiu.
