Ana Castela sobre pais serem contra namoro com Zé Felipe: “O pix caiu e precisam difamar”

A cantora Ana Castela, de 21 anos, se pronunciou nas redes sociais nesta segunda-feira (21) para negar os rumores de que seus pais seriam contra o namoro com o cantor Zé Felipe, de 26.
As especulações circularam nas redes alegando que a família da artista, conhecida como “Boiadeira”, não aprovaria o relacionamento pelo fato de Zé Felipe já ser pai de três filhos: Maria Alice (3), Maria Flor (2) e José Leonardo (1).
Irritada com os comentários, Ana rebateu: “Onde tiraram essa informação? Por favor, passaram dos limites. Sobre mim, tudo bem inventar mer**, agora sobre os meus pais... Isso é mentira. O pix caiu e precisam difamar quem dá engajamento, não é?”, escreveu.
O casal, que recentemente assumiu o romance publicamente, trocou o primeiro beijo diante das câmeras durante a gravação do programa “Domingo Legal”, exibido no último fim de semana.
