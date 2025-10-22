Ana Castela reage a vídeo que especula sobre sua sexualidade: “kkkkkkkkkkk”
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 22/10/2025 às 15h21
A cantora sertaneja Ana Castela, de 21 anos, respondeu de forma bem-humorada a um vídeo que circula no TikTok, no qual uma taróloga faz previsões sobre sua sexualidade. No vídeo, a mística pergunta às cartas se a artista “gosta de mulheres” e se “ainda não se descobriu”.

Sem confirmar nem negar as suposições, Ana Castela comentou apenas “kkkkkkkkkkk”, gerando grande repercussão nas redes sociais.

Na gravação, a taróloga questiona: “Gente, a Ana Castela gosta de mulheres? Será que ela tem um problema com a sexualidade dela? Será que está no armário?”. Após tirar as cartas, conclui: “Existe um tabu, uma dificuldade com a sexualidade. Não é que ela tenha dúvida, é que ainda não consegue acessar isso”.

Recentemente, Ana Castela assumiu um relacionamento com o cantor Zé Felipe, de 27 anos. O namoro foi revelado no início do mês, após ambos passarem por términos bastante comentados. A sertaneja terminou o namoro com Gustavo Mioto em dezembro do ano passado, enquanto Zé Felipe se separou da influenciadora Virginia Fonseca em maio deste ano.

