Alto Paraíso substitui ponte de madeira por tubos de aço corrugado com emenda do deputado Pedro Fernandes

Publicada em 21/10/2025 às 13h40
Deputado estadual Pedro Fernandes (PRD) (Foto: Assessoria Parlamentar)
O município de Alto Paraíso iniciou a substituição da antiga ponte de madeira localizada na Linha C-80, travessão B-20, por tubos de aço corrugado. A melhoria foi viabilizada por meio de emenda parlamentar do deputado estadual Pedro Fernandes (PRD), em parceria com a Prefeitura Municipal, sob a gestão do prefeito João Pavan. A iniciativa garante mais segurança, durabilidade e melhor trafegabilidade para moradores e produtores rurais que utilizam o trecho diariamente.
Os tubos foram adquiridos com recursos destinados pelo mandato do deputado, enquanto a prefeitura ficou responsável pela instalação e execução do aterro, consolidando uma parceria efetiva entre os poderes Legislativo e Executivo em benefício da população local.
Morador da região há mais de 40 anos, o senhor Jorginho, residente na Linha C-80, travessão B-10, foi quem apresentou a demanda ao parlamentar, destacando a importância da substituição da antiga estrutura de madeira por uma solução mais segura e definitiva. O pedido foi prontamente atendido, resultando em um avanço significativo para a comunidade rural.
O deputado Pedro Fernandes agradeceu o apoio do prefeito João Pavan, do morador Seu Jorginho, do vereador Romário Aparecido e das lideranças locais José Carlos da Cruz (Sapecado), Val do Mercado Bom Preço, José Rocha (Zezinho) e Érica da Farmácia, que acompanharam e colaboraram diretamente com a execução do projeto.
“A implantação dos tubos de aço corrugado representa mais segurança e durabilidade para quem vive e produz no campo. Nosso mandato segue comprometido em apoiar as prefeituras e trabalhar por obras que realmente melhoram a vida das pessoas”, afirmou o parlamentar.
Com a ação, Alto Paraíso avança em infraestrutura rural e reforça a importância das emendas parlamentares na promoção do desenvolvimento regional e na valorização das comunidades do interior de Rondônia.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!