Agricultores de Parecis recebem trator e grade aradora com investimento de Ezequiel Neiva

Publicada em 21/10/2025 às 12h01
Equipamentos somam forças no desenvolvimento da agricultura familiar (Foto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO)
A Associação dos Produtores Rurais do Vale do Rio São Pedro (Aspruvape), localizada na região do município de Parecis, foi beneficiada com a chegada de um trator traçado com cabine e uma grade aradora de 14 discos. Os equipamentos chegam para somar forças no desenvolvimento da agricultura familiar e representam um importante avanço para os pequenos produtores da região.
A mecanização agrícola é fundamental para o fortalecimento da produção no campo. Esses equipamentos reduzem o esforço manual, aumentam a produtividade e permitem o preparo do solo de forma mais ágil e eficiente, o que se traduz em melhores condições de trabalho para os agricultores familiares e maior rentabilidade das lavouras.
Ezequiel Neiva tem atuado em prol da agricultura familiar (Foto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO)
A entrega dos equipamentos contou com a presença de autoridades locais e lideranças políticas. O deputado estadual Ezequiel Neiva, responsável pela destinação do recurso, destacou que os equipamentos vão gerar impactos positivos diretos na vida dos agricultores da região. “É um trator de muita potência além de uma grade de 14 discos, que vai ampliar a produção dos nossos produtores da região. Isso permite que produzam mais em menos terra, o que significa mais renda para o nosso povo e para a nossa gente”, destacou.
Luiz Amaral, ex-prefeito e colaborador da comunidade, celebrou a conquista. “São belíssimos equipamentos para atender a população do Assentamento Cláudio Winck, que é tão sofrida e nunca foi servida pela prefeitura. E hoje está celebrando esse benefício junto aos assentados por meio da parceria entre o deputado Ezequiel Neiva e o nosso governador, coronel Marcos Rocha. Só temos a agradecer, porque esse é o benefício que vai ajudar o produtor a gradear sua terra em um tempo mais rápido, dentro da possibilidade real que o produtor precisa para ser atendido”, disse.
Trator e grade aradora já estão sendo utilizados pelos produtores rurais (Foto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO)
O vereador Mazin do Amaral reforçou que a ação contempla diretamente o setor produtivo. “Um trator e uma grade para atender as demandas dos nossos munícipes e os vizinhos. Quero agradecer ao deputado Ezequiel Neiva, que é um parceiro do produtor do campo e sempre está junto conosco fazendo o melhor para a região”, destacou.
O suplente de deputado federal Wiveslando Neiva ressaltou o compromisso do parlamentar estadual. “Mais uma associação sendo atendida com trator e grade, fruto do compromisso do nosso deputado Ezequiel Neiva. Se ele prometeu, ele vai e cumpre. Está de parabéns por atender nossa agricultura do estado de Rondônia”, pontuou.
Produtores rurais agradeceram o deputado estadual Ezequiel Neiva pelo investimento
Para o operador do trator, Anderson Oliveira, a chegada do maquinário representa um grande avanço. “Contribuiu muito com nossa região, pois não tínhamos um trator para fazer o serviço. Ajudou demais, agradeço ao deputado Ezequiel Neiva e ao Luiz Amaral por essa força. Só temos a agradecer pela parceria, declarou.
Já o presidente da Aspruvape, Ginan Gomes Barbosa, também comemorou a conquista. “Quero agradecer ao deputado estadual Ezequiel Neiva. Foi muito bom para nós e para a nossa política de produção agrícola. A gente planta café e várias culturas, e esse apoio ajuda demais. É um recurso de valor alto e que seria difícil para a associação adquirir sozinha. É muito importante para nós, afirmou.
Ezequiel Neiva conta com o apoio do vereador Mazin do Amaral e do colaborador Luiz Amaral em Parecis
