Agricultor diz que trabalho do deputado Cirone Deiró transformou realidade de associações rurais em Rondônia

Publicada em 14/10/2025 às 10h44
Primeiro foi um micro trator cortador de grama, depois um torrador, um descascador e um secador de café e agora a instalação de placas de energia solar. Os recursos assegurados pelo deputado estadual Cirone Deiró transformaram a realidade da Associação de Agricultores e Agricultoras Rurais e Desportiva Juventude, localizada no município de Cacoal. “Um dia eu estava roçando o campo, ele (Cirone) chegou e disse que ia trazer um tratorzinho pra nós e olha só quanta coisa ele trouxe”, conta o agricultor Wanderlei Knaack, presidente da entidade.
Durante a entrega oficial das placas de energia solar, realizada neste sábado (11), Wanderlei Knaack voltou a afirmar que a agricultura familiar tem o antes e o depois do deputado Cirone Deiró, em Rondônia, “porque ele simplesmente revolucionou as associações rurais”. O investimento, de R$ 297.903,67, vai diminuir os custos de manutenção da associação. Segundo o presidente, graças aos recursos assegurados pelo deputado, principalmente para a aquisição de implementos agrícolas, os produtores conseguiram reduzir gastos com a produção e aumentar a renda de suas famílias.
A entrega das placas foi comemorada pelos produtores e familiares. Também participaram do evento, os vereadores Zivan Almeida, Nice Condaque e Alaézio do Teixeirão. “Levamos esse pedido ao deputado Cirone em 2022 e hoje estamos aqui, vendo esse projeto se tornar realidade”, disse Zivan.
Cirone Deiró disse que se sentia feliz por ver que os implementos adquiridos com recursos assegurados por ele, proporcionaram rendimentos à associação, que resultaram na compra de outros equipamentos, garantindo o fortalecimento da entidade e melhorando a vida de seus associados. O deputado disse que continuará trabalhando, ao lado do governador, coronel Marcos Rocha, com o objetivo de fortalecer cada vez mais a agricultura familiar.
Segundo Cirone, a Juventude foi a primeira associação contemplada com a instalação das placas, mas o benefício deve chegar também a outras entidades do Estado. “Estamos concorrendo a um prêmio nacional, com esse projeto da energia solar”, anunciou o parlamentar.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!